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Обмеження електропостачання діють по всій Україні впродовж доби, заплановано значний імпорт - Міненерго

Обмеження електропостачання діють по всій Україні впродовж доби, заплановано значний імпорт - Міненерго

Київ • УНН

 • 29072 перегляди

В Україні сьогодні впродовж доби застосовуються обмеження електропостачання, заплановано значний імпорт, через негоду знеструмлено понад 55 тисяч абонентів.

В Україні сьогодні впродовж доби застосовуються обмеження електропостачання, заплановано значний імпорт, через негоду знеструмлено понад 55 тисяч абонентів, повідомили у понеділок у Міненерго, пише УНН.

Генерація і споживання

Минулої доби потреби споживачів, як зазначається, покривалися власною генерацією та комерційним імпортом.

Впродовж дня застосовувалися аварійні відключення та діяли графіки погодинних відключень. Причина – складна ситуація в енергосистемі після останніх російських атак. Аварійна допомога в енергосистему України не залучалась. Вдень обмежувалась генерація з відновлюваних джерел енергії в західному регіоні.

"Сьогодні обмеження побутових та промислових споживачів застосовуються впродовж доби на всій території України", - вказали у Міненерго.

Обстріли

У Харківській області внаслідок обстрілу пошкоджено газопровід газовидобувного підприємства. Газопостачання споживачам не припинялось. Витік газу усунено.

Знеструмлення

У Сумській області на одній з високовольтних підстанцій з технологічних причин вимикалося обладнання. Внаслідок цього знеструмлювались сільськогосподарські підприємства, місцеві промислові та побутові споживачі міста Суми. Обладнання включено в роботу, всіх споживачів заживлено.

Згодом під час грози на цій же підстанції сталося ще одне технологічне порушення з подальшим знеструмленням. Усіх споживачів заживили.

Також на Сумщині під час грози відключалась повітряна лінія, знеструмлювалися побутові споживачі та лікарня міста Шостка.

У Чернігівській області для гасіння пожежі, що сталась на обладнанні однієї з підстанцій обленерго, вимикались дві повітряні лінії. Внаслідок цього знеструмлювалися побутові та промислові споживачі м. Славутич.

У Волинській області відключалась повітряна лінія обленерго. При цьому знеструмлювалися побутові споживачі міста Володимир. Усіх заживлено.

Негода

Через негоду знеструмлено 312 населених пунктів, загалом – понад 55 тисяч абонентів. Найбільше знеструмлених населених пунктів у Сумській області – 173, та Київській – 53.

Негода залишила без світла понад 300 міст та сіл у 7 областях України03.06.24, 09:09 • 21775 переглядiв

Ситуація на ЗАЕС

Рівень води у ставку-охолоджувачі незначною мірою знизилась і становить 15,21 м. Цього достатньо для забезпечення потреб станції, вказали у Міненерго.

Імпорт та експорт

На поточну добу прогнозується імпорт електроенергії – 27 178 МВт-год. Експорту не передбачається.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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