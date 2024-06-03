Обмеження електропостачання діють по всій Україні впродовж доби, заплановано значний імпорт - Міненерго
Київ • УНН
В Україні сьогодні впродовж доби застосовуються обмеження електропостачання, заплановано значний імпорт, через негоду знеструмлено понад 55 тисяч абонентів.
В Україні сьогодні впродовж доби застосовуються обмеження електропостачання, заплановано значний імпорт, через негоду знеструмлено понад 55 тисяч абонентів, повідомили у понеділок у Міненерго, пише УНН.
Генерація і споживання
Минулої доби потреби споживачів, як зазначається, покривалися власною генерацією та комерційним імпортом.
Впродовж дня застосовувалися аварійні відключення та діяли графіки погодинних відключень. Причина – складна ситуація в енергосистемі після останніх російських атак. Аварійна допомога в енергосистему України не залучалась. Вдень обмежувалась генерація з відновлюваних джерел енергії в західному регіоні.
"Сьогодні обмеження побутових та промислових споживачів застосовуються впродовж доби на всій території України", - вказали у Міненерго.
Обстріли
У Харківській області внаслідок обстрілу пошкоджено газопровід газовидобувного підприємства. Газопостачання споживачам не припинялось. Витік газу усунено.
Знеструмлення
У Сумській області на одній з високовольтних підстанцій з технологічних причин вимикалося обладнання. Внаслідок цього знеструмлювались сільськогосподарські підприємства, місцеві промислові та побутові споживачі міста Суми. Обладнання включено в роботу, всіх споживачів заживлено.
Згодом під час грози на цій же підстанції сталося ще одне технологічне порушення з подальшим знеструмленням. Усіх споживачів заживили.
Також на Сумщині під час грози відключалась повітряна лінія, знеструмлювалися побутові споживачі та лікарня міста Шостка.
У Чернігівській області для гасіння пожежі, що сталась на обладнанні однієї з підстанцій обленерго, вимикались дві повітряні лінії. Внаслідок цього знеструмлювалися побутові та промислові споживачі м. Славутич.
У Волинській області відключалась повітряна лінія обленерго. При цьому знеструмлювалися побутові споживачі міста Володимир. Усіх заживлено.
Негода
Через негоду знеструмлено 312 населених пунктів, загалом – понад 55 тисяч абонентів. Найбільше знеструмлених населених пунктів у Сумській області – 173, та Київській – 53.
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Ситуація на ЗАЕС
Рівень води у ставку-охолоджувачі незначною мірою знизилась і становить 15,21 м. Цього достатньо для забезпечення потреб станції, вказали у Міненерго.
Імпорт та експорт
На поточну добу прогнозується імпорт електроенергії – 27 178 МВт-год. Експорту не передбачається.