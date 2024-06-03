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Негода залишила без світла понад 300 міст та сіл у 7 областях України

Негода залишила без світла понад 300 міст та сіл у 7 областях України

Київ • УНН

 • 21775 перегляди

Через ускладнення погодних умов (пориви вітру та дощ) знеструмленими залишилися 312 населених пунктів у 7 областях України.

Через ускладнення погодних умов без електропостачання залишилися 312 населених пунктів у 7 областях України, повідомили у понеділок у ДСНС України, пише УНН.

Деталі

За інформацією Укренерго, як вказано, внаслідок ускладнення погодних умов (пориви вітру та дощ) через спрацювання систем автоматичного захисту ЛЕП знеструмлено 312 населених пунктів у 7 областях (Сумська -174, Київська – 53, Полтавська – 28, Чернігівська - 21, Житомирська – 16, Черкаська – 13 та Кіровоградська – 7).

До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.

По Україні сьогодні буде до 32° тепла, місцями дощі - синоптики03.06.24, 08:30 • 21559 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

СуспільствоКримінал та НП
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