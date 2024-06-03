По Україні сьогодні буде до 32° тепла, місцями дощі - синоптики
Київ • УНН
По Україні сьогодні вдень переважно без опадів, лише у Карпатському регіоні очікуються місцями короткочасні дощі, грози, температура повітря становитиме до 32°C тепла.
По Україні сьогодні вдень переважно без опадів, лише у Карпатському регіоні очікуються місцями короткочасні дощі, грози, температура повітря становитиме до 32°C тепла, повідомили УНН в Укргідрометцентрі.
Деталі
За даними синоптиків, 3 червня вночі у більшості північних, центральних, Харківській областей, вдень в Карпатському регіоні місцями короткочасні дощі, грози; на решті території без опадів.
Вітер південно-західний, 5-10 м/с.
Температура вночі 13-18°, на заході країни 10-15°; вдень 27-32°, у західних, північних, Вінницькій областях та на узбережжі морів 23-28°.
Погода у столичному регіоні
На Київщині сьогодні вночі місцями короткочасний дощ, по області подекуди гроза, вдень без опадів. Температура вночі 13-18°, вдень 23-28°, у Києві вночі 16-18°, вдень 25-27°.