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По Україні сьогодні буде до 32° тепла, місцями дощі - синоптики

По Україні сьогодні буде до 32° тепла, місцями дощі - синоптики

Київ • УНН

 • 21559 перегляди

По Україні сьогодні вдень переважно без опадів, лише у Карпатському регіоні очікуються місцями короткочасні дощі, грози, температура повітря становитиме до 32°C тепла.

По Україні сьогодні вдень переважно без опадів, лише у Карпатському регіоні очікуються місцями короткочасні дощі, грози, температура повітря становитиме до 32°C тепла, повідомили УНН в Укргідрометцентрі.

Деталі

За даними синоптиків, 3 червня вночі у більшості північних, центральних, Харківській областей, вдень в Карпатському регіоні місцями короткочасні дощі, грози; на решті території без опадів.

Вітер південно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі 13-18°, на заході країни 10-15°; вдень 27-32°, у західних, північних, Вінницькій областях та на узбережжі морів 23-28°.

Погода у столичному регіоні

На Київщині сьогодні вночі місцями короткочасний дощ, по області подекуди гроза, вдень без опадів. Температура вночі 13-18°, вдень 23-28°, у Києві вночі 16-18°, вдень 25-27°.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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