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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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По Украине сегодня будет до 32° тепла, местами дожди - синоптики

По Украине сегодня будет до 32° тепла, местами дожди - синоптики

Киев  •  УНН

3 июня 2024, 05:30  •  3993 просмотра

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По Украине сегодня днем преимущественно без осадков, только в Карпатском регионе ожидаются местами кратковременные дожди, грозы, температура воздуха составит до 32°C.

По Украине сегодня днем преимущественно без осадков, только в Карпатском регионе ожидаются местами кратковременные дожди, грозы, температура воздуха составит до 32°C, сообщили УНН в Укргидрометцентре.

Детали

По данным синоптиков, 3 июня ночью в большинстве северных, центральных, Харьковской областей, в день в Карпатском регионе местами кратковременные дожди, грозы; на остальной территории без осадков.

Ветер юго-западный, 5-10 м / с.

Температура ночью 13-18°, на западе страны 10-15°; днем 27-32°, в западных, северных, Винницкой областях и на побережье морей 23-28°.

Погода в столичном регионе

В Киевской области сегодня ночью местами кратковременный дождь, по области местами гроза, днем без осадков. Температура ночью 13-18°, днем 23-28°, в Киеве ночью 16-18°, в день 25-27°.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Общество
ukrainaУкраина
kharkivХарьков
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