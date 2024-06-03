По Украине сегодня будет до 32° тепла, местами дожди - синоптики

По Украине сегодня днем преимущественно без осадков, только в Карпатском регионе ожидаются местами кратковременные дожди, грозы, температура воздуха составит до 32°C, сообщили УНН в Укргидрометцентре.

Детали

По данным синоптиков, 3 июня ночью в большинстве северных, центральных, Харьковской областей, в день в Карпатском регионе местами кратковременные дожди, грозы; на остальной территории без осадков.

Ветер юго-западный, 5-10 м / с.

Температура ночью 13-18°, на западе страны 10-15°; днем 27-32°, в западных, северных, Винницкой областях и на побережье морей 23-28°.

Погода в столичном регионе

В Киевской области сегодня ночью местами кратковременный дождь, по области местами гроза, днем без осадков. Температура ночью 13-18°, днем 23-28°, в Киеве ночью 16-18°, в день 25-27°.