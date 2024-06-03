Непогода оставила без света более 300 городов и сел в 7 областях Украины

Технологии, изменившие поле боя: как Украина и мир интегрировали ИИ в военную сферу

За последние несколько лет мир перешел от чат ботов к нейросетям, которые в условиях современных технологий способны выполнять множество разнообразных задач. Что такое ИИ, какова роль Украины в развитии технологий искусственного интеллекта и как это меняет современное поле боя УНН спросил у аналитика Александра Очкасова.