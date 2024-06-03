Ограничения электроснабжения действуют по всей Украине в течение суток, запланирован значительный импорт - Минэнерго

В Украине сегодня в течение суток применяются ограничения электроснабжения, запланирован значительный импорт, из-за непогоды обесточены более 55 тысяч абонентов, сообщили в понедельник в Минэнерго, пишет УНН.

Генерация и потребление

За прошедшие сутки потребности потребителей, как отмечается, покрывались собственной генерацией и коммерческим импортом.

В течение дня применялись аварийные отключения и действовали графики почасовых отключений. Причина - сложная ситуация в энергосистеме после последних российских атак. Аварийная помощь в энергосистему Украины не привлекалась. Днем ограничивалась генерация из возобновляемых источников энергии в западном регионе.

"Сегодня ограничения бытовых и промышленных потребителей применяются в течение суток на всей территории Украины", - указали в Минэнерго.

Обстрелы

В Харьковской области в результате обстрела поврежден газопровод газодобывающего предприятия. Газоснабжение потребителям не прекращалось. Утечка газа устранена.

Обесточивание

В Сумской области на одной из высоковольтных подстанций по технологическим причинам выключалось оборудование. В результате обесточивались сельскохозяйственные предприятия, местные промышленные и бытовые потребители города Сумы. Оборудование включено в работу, все потребители заживают.

Впоследствии во время грозы на этой же подстанции произошло еще одно технологическое нарушение с последующим обесточиванием. Всех потребителей зажили.

Также на Сумщине во время грозы отключалась воздушная линия, обесточивались бытовые потребители и больница города Шостка.

В Черниговской области для тушения пожара, произошедшего на оборудовании одной из подстанций облэнерго, выключались две воздушные линии. Вследствие этого обесточивались бытовые и промышленные потребители города Славутич.

В Волынской области отключалась воздушная линия облэнерго. При этом обесточивались бытовые потребители города Владимир. Все зажили.

Непогода

Из-за непогоды обесточены 312 населенных пунктов, всего - более 55 тысяч абонентов. Больше всего обесточенных населенных пунктов в Сумской области – 173, и Киевской - 53.

Непогода оставила без света более 300 городов и сел в 7 областях Украины

Ситуация на ЗАЭС

Уровень воды в пруду-охладителе незначительно снизилась и составляет 15,21 м. Этого достаточно для обеспечения потребностей станции, указали в Минэнерго.

Импорт и экспорт

На текущие сутки прогнозируется импорт электроэнергии-27 178 МВт-ч. Экспорта не предвидится.