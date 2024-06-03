Ограничения электроснабжения действуют по всей Украине в течение суток, запланирован значительный импорт - Минэнерго

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
"Утилизованную" Грозой и Науменко американскую кукурузу компания Альперина вероятно экспортировала в Египет – расследование
  •  16651 просмотра

"Утилизованную" Грозой и Науменко американскую кукурузу компания Альперина вероятно экспортировала в Египет – расследование

Технологии, изменившие поле боя: как Украина и мир интегрировали ИИ в военную сферу
  •  102657 просмотра

Технологии, изменившие поле боя: как Украина и мир интегрировали ИИ в военную сферу

Эксклюзив
Возможности и риск в период Новолуния: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3-9 июня
  •  108447 просмотра

Возможности и риск в период Новолуния: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3-9 июня

Эксклюзив
Лубинец заявил, что обновления данных в приложении "Резерв+" должно быть достаточно для избежания штрафа
31 мая 2024, 15:53  •  171523 просмотра

Лубинец заявил, что обновления данных в приложении "Резерв+" должно быть достаточно для избежания штрафа

Эксклюзив
Политолог о требовании Китая для участия в саммите мира: присутствие рф исказит всю идею
31 мая 2024, 12:59  •  162922 просмотра

Политолог о требовании Китая для участия в саммите мира: присутствие рф исказит всю идею

Эксклюзив
Инициаторы дела против экс министра Сольского не нашли документы, подтверждающие версию НАБУ
31 мая 2024, 11:13  •  162010 просмотра

Инициаторы дела против экс министра Сольского не нашли документы, подтверждающие версию НАБУ

Эксклюзив
Ужасный участок дороги в Черниговской области, которым " скорая " едва довезла тяжело больную пожилую женщину в больницу, должно ремонтировать Агентство восстановления
31 мая 2024, 06:07  •  148947 просмотра

Ужасный участок дороги в Черниговской области, которым " скорая " едва довезла тяжело больную пожилую женщину в больницу, должно ремонтировать Агентство восстановления

Эксклюзив
Этот год будет показательным с точки зрения постоянства и функционирования аграрного бизнеса - УКАБ
30 мая 2024, 13:06  •  143617 просмотра

Этот год будет показательным с точки зрения постоянства и функционирования аграрного бизнеса - УКАБ

Эксклюзив
Шведский самолет AWACS в тандеме с F-16 поможет отогнать российскую авиацию от пусковых рубежей минимум на 40 км - эксперт
30 мая 2024, 11:57  •  133689 просмотра

Шведский самолет AWACS в тандеме с F-16 поможет отогнать российскую авиацию от пусковых рубежей минимум на 40 км - эксперт

Эксклюзив
"Мы думали, что документы на землю были, но так их и не нашли": инициаторы дела против экс-министра Сольского рассказали новые подробности
30 мая 2024, 11:38  •  285107 просмотра

"Мы думали, что документы на землю были, но так их и не нашли": инициаторы дела против экс-министра Сольского рассказали новые подробности

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Ограничения электроснабжения действуют по всей Украине в течение суток, запланирован значительный импорт - Минэнерго

В Украине сегодня в течение суток применяются ограничения электроснабжения, запланирован значительный импорт, из-за непогоды обесточены более 55 тысяч абонентов.

Общество •   •  10680 просмотра
Ограничения электроснабжения действуют по всей Украине в течение суток, запланирован значительный импорт - Минэнерго

Спикер грузинского парламента подписал закон об "иноагентах"

Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили подписал противоречивый закон об "иностранных агентах", который требует от СМИ, которые по данным 2023 года получали более 20% дохода из-за рубежа регистрироваться как организации, "проводящие интересы иностранной силы".

Новости Мира •   •  8407 просмотра
Спикер грузинского парламента подписал закон об "иноагентах"

Документы районных ВЛК Полтавщины арестовали из-за наибольшего в Украине показателя признанных непригодными к службе

Суд изъял документы районных военно-врачебных комиссий (ВКЛ) Полтавской области из-за наивысшего в Украине показателя (20%) лиц, признанных непригодными к службе после прохождения комиссий.

Общество •   •  11132 просмотра
Документы районных ВЛК Полтавщины арестовали из-за наибольшего в Украине показателя признанных непригодными к службе

Без Миколенко: объявлена заявка на товарищеский матч Украина-Германия

Национальная сборная Украины проведет товарищеский матч против Германии сегодня на стадионе "Макс Морлок" в Нюрнберге. В официальной заявке на матч, который начнется в 21:45 по киевскому времени, указаны 25 игроков.

спорт •   •  8534 просмотра
Без Миколенко: объявлена заявка на товарищеский матч Украина-Германия

В Донецкой области россияне ударили по населенным пунктам 14 раз, пятеро раненых

В Донецкой области российские войска за прошедшие сутки обстреляли три района, повредив жилые дома, сооружения и инфраструктуру, за сутки известно о 5 раненых.

Война •   •  10552 просмотра
В Донецкой области россияне ударили по населенным пунктам 14 раз, пятеро раненых

Оккупанты ударили по Невскому из "Градов" и ствольной артиллерии: есть разрушения

российские оккупанты обстреляли Невское на Луганщине из" Градов " и ствольной артиллерии, есть разрушения.

Общество •   •  11513 просмотра
Оккупанты ударили по Невскому из "Градов" и ствольной артиллерии: есть разрушения

Медиамагнат Руперт Мердок женился на бывшей теще российского олигарха Абрамовича

93-летний медиамагнат Руперт Мердок женился на 67-летней Елене Жуковой, бывшей теще олигарха Романа Абрамовича.

Новости Мира •   •  17605 просмотра
Медиамагнат Руперт Мердок женился на бывшей теще российского олигарха Абрамовича

На Черниговщине за сутки из-за обстрелов рф прогремело 38 взрывов: под ударом оказались две общины

В Черниговской области в течение дня было зафиксировано 38 взрывов из - за российских обстрелов двух громад с использованием минометов, артиллерии и FPV-беспилотников.

Война •   •  11836 просмотра
На Черниговщине за сутки из-за обстрелов рф прогремело 38 взрывов: под ударом оказались две общины

В Харьковской области лесные пожары охватили более 4,3 тыс. га

Спасатели и работники лесного хозяйства тушат 7 лесных пожаров на площади более 4300 гектаров в Харьковской области, 5 пожаров на площади более 2230 гектаров локализованы, несмотря на угрозы обстрелов и наличия взрывоопасных предметов в лесах.

Криминал и ЧП •   •  10971 просмотра
В Харьковской области лесные пожары охватили более 4,3 тыс. га

Армия рф ударила по Сумской области из минометов, артиллерии и дрона: 21 взрыв

Российские войска с ночи совершили 3 удара из разных видов оружия в Сумской области, зафиксирован 21 взрыв.

Война •   •  13361 просмотра
Армия рф ударила по Сумской области из минометов, артиллерии и дрона: 21 взрыв