Оккупанты атаковали подстанцию на Херсонщине: без света осталось 7 населенных пунктов
Киев • УНН
В Херсонской области 7 населенных пунктов остались без электричества из-за атаки российского беспилотника на трансформаторную подстанцию в общине Белозерска.
На Херсонщине часть населенных пунктов оставалась без света из-за Росийской атаки на трансформаторную подстанцию в Белозерской общине. Об этом заявил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, передает УНН.
Детали
Несколько часов назад оккупанты сбросили взрывчатку с дрона на объект критической инфраструктуры. В результате без электроэнергии остались 7 населенных пунктов Белозерского района
По его словам, завтра энергетики начнут работы, чтобы вернуть свет местным жителям.
Напомним
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