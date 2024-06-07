Оккупанты атаковали подстанцию на Херсонщине: без света осталось 7 населенных пунктов

На Херсонщине часть населенных пунктов оставалась без света из-за Росийской атаки на трансформаторную подстанцию в Белозерской общине. Об этом заявил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, передает УНН.

Детали

Несколько часов назад оккупанты сбросили взрывчатку с дрона на объект критической инфраструктуры. В результате без электроэнергии остались 7 населенных пунктов Белозерского района - - говорится в сообщении Прокудина.

По его словам, завтра энергетики начнут работы, чтобы вернуть свет местным жителям.

Напомним

ЕБРР выделяет 300 миллионов евро на поддержку энергетического сектора Украины, пострадавшего от российских атак, для восстановления генерирующих мощностей, инфраструктуры и строительства новой децентрализованной генерации.