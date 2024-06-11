В Херсонской области россияне попали в критическую инфраструктуру, ранили человека

В Херсонской области российские войска за минувшие сутки обстреляли 14 населенных пунктов, попав в объект критической инфраструктуры, учебные заведения и ранив одного человека, сообщил во вторник глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, пишет УНН.

Детали

По словам Прокудина, за прошедшие сутки под вражеским огнем и авиаударами оказались Токаровка, Тягинка, Ивановка, Садовое, Михайловка, Берислав, Веселое, Станислав, Новотягинка, Кизомис, Антоновка, Приднепровское, Республиканец и город Херсон.

российские военные, и его данным, попали в жилые кварталы населенных пунктов области, в частности повреждены 2 многоэтажки и 15 частных домов.

Было зафиксировано попадание в объект критической инфраструктуры, учебные заведения и автомобиль. Из-за российской агрессии один человек получил ранения - написал Прокудин в Telegram.

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