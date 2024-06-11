Только в течение мая российские военные выпустили по Херсонщине более двадцати шести тысяч снарядов. Об этом рассказал глава ОВА Александр Прокудин в комментарии немецкому изданию "Berliner Morgenpost", передает УНН.

Оккупанты продолжают ежедневно атаковать нашу область, оставляя после обстрелов горы строительного мусора. Его можно использовать с пользой.

Они атакуют всех. Танками, артиллерией, самолетами, минометами и беспилотниками - заявил Прокудин.

С начала полномасштабной войны в регионе повреждено или уничтожено почти 29 тысяч гражданских объектов. В том числе 26 тысяч частных домов и 1150 многоквартирных домов.

Кроме того, российские военные продолжают безжалостно атаковать образовательные, спортивные и больничные учреждения.

Российские снаряды попали в 144 школы, 110 детсадов, 166 больниц, 114 административных зданий и других невоенных объектов - заявил Прокудин.

Однако, несмотря на интенсивные обстрелы, восстановительные работы продолжаются, отметил начальник ОВА. Уже отремонтировано более 3600 поврежденных домов.

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