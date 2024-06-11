Только в мае российские военные выпустили по Херсонской области более 26 000 снарядов. С начала полномасштабной войны в регионе повреждено или уничтожено почти 29 тысяч гражданских объектов
Только в течение мая российские военные выпустили по Херсонщине более двадцати шести тысяч снарядов. Об этом рассказал глава ОВА Александр Прокудин в комментарии немецкому изданию "Berliner Morgenpost", передает УНН.
Оккупанты продолжают ежедневно атаковать нашу область, оставляя после обстрелов горы строительного мусора. Его можно использовать с пользой.
Они атакуют всех. Танками, артиллерией, самолетами, минометами и беспилотниками
С начала полномасштабной войны в регионе повреждено или уничтожено почти 29 тысяч гражданских объектов. В том числе 26 тысяч частных домов и 1150 многоквартирных домов.
Кроме того, российские военные продолжают безжалостно атаковать образовательные, спортивные и больничные учреждения.
Российские снаряды попали в 144 школы, 110 детсадов, 166 больниц, 114 административных зданий и других невоенных объектов
Однако, несмотря на интенсивные обстрелы, восстановительные работы продолжаются, отметил начальник ОВА. Уже отремонтировано более 3600 поврежденных домов.
В Херсонской области россияне попали в критическую инфраструктуру, ранили человека11 июня 2024, 05:49 • 54063 просмотра