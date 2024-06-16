российский обстрел повредил 3 дома и газопровод в Херсонской области
Киев • УНН
Вражеские войска обстреляли жилые кварталы и газопровод в Херсонской области, повредив 3 частных дома и газопровод, но обошлось без жертв.
Захватчики обстреляли жилые кварталы и газопровод в Херсонской области. Пострадавших нет, однако повреждены 3 частных дома. Об этом сообщает председатель Херсонской ОГА Александр Прокудин, передает УНН.
Детали
За прошедшие сутки под вражеским огнем и авиаударами оказались Антоновка, Кизомыс, Приднепровское, Белозерка, Берислав, Змиевка и город Херсон
По информации, военные террористической страны попали в газопровод и жилые кварталы населенных пунктов области. Следовательно, были повреждены 3 частных дома.
К счастью, жертв и пострадавших среди гражданского населения нет.
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