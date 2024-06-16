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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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российский обстрел повредил 3 дома и газопровод в Херсонской области

российский обстрел повредил 3 дома и газопровод в Херсонской области

Киев  •  УНН

16 июня 2024, 05:20  •  8656 просмотра

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Вражеские войска обстреляли жилые кварталы и газопровод в Херсонской области, повредив 3 частных дома и газопровод, но обошлось без жертв.

Захватчики обстреляли жилые кварталы и газопровод в Херсонской области. Пострадавших нет, однако повреждены 3 частных дома. Об этом сообщает председатель Херсонской ОГА Александр Прокудин, передает УНН.

Детали

За прошедшие сутки под вражеским огнем и авиаударами оказались Антоновка, Кизомыс, Приднепровское, Белозерка, Берислав, Змиевка и город Херсон

- заявил Александр Прокудин.

По информации, военные террористической страны попали в газопровод и жилые кварталы населенных пунктов области. Следовательно, были повреждены 3 частных дома.

К счастью, жертв и пострадавших среди гражданского населения нет.

На Херсонщине из-за ударов рф погиб человек, еще один ранен - ОВА15 июня 2024, 06:25 • 77527 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

ОбществоВойна
khersonХерсон
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