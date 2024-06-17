Російські війська атакують Херсон, у місті чути вибухи
Київ • УНН
Російські війська атакують Херсон з окупованого лівого берега, в місті чути вибухи, повідомив голова Херсонської МВА Мрочко.
Окупанти атакують Херсон, у місті лунають вибухи. Про це повідомив голова Херсонської МВА Роман Мрочко, передає УНН.
"У Херсоні лунають вибухи! Армія рф атакує з тимчасово окупованого лівого берега. Перейдіть до більш безпечних місць. Бережіть себе і своїх близьких!" - повдіомив Мрочко.
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