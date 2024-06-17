Оккупанты атакуют Херсон, в городе раздаются взрывы. Об этом сообщил глава Херсонской МВА Роман Мрочко, передает УНН.

"В Херсоне раздаются взрывы! Армия рф атакует с временно оккупированного левого берега. Перейдите к более безопасным местам. Берегите себя и своих близких!" - сообщил Мрочко.

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