На Херсонщині росіяни поцілили по інфраструктурі та території пенітенціарної установи, убили двох людей
Київ • УНН
У Херсонській області російські війська обстріляли житлові райони, пошкодивши будівлі та інфраструктуру, що призвело до загибелі двох цивільних осіб.
У Херсонській області російські війська минулої доби поцілили в об'єкт критичної інфраструктури, по території пенітенціарної установи, двоє людей загинули, повідомили у вівторок голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, пише УНН.
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"Через російську агресію 2 людини загинули", - повідомив Прокудін у Telegram.
Зі слів Прокудіна, минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Антонівка, Придніпровське, Зарічне, Новотягинка, Янтарне, Кізомис, Станіслав, Софіївка, Широка Балка, Інженерне, Садове, Берислав, Миколаївка, Бургунка, Осокорівка, Гаврилівка та місто Херсон.
російські військові, за його даними, поцілили у житлові квартали населених пунктів області, зокрема пошкоджено 2 багатоповерхівки та 6 приватних будинків. Було зафіксоване влучання в об'єкт критичної інфраструктури, територію пенітенціарної установи, гараж та приватні автомобілі.
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