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До України повернувся політвʼязень Андрій Коломієць, який був засуджений росією - МЗС

Київ • УНН

 • 1368 перегляди

Андрій Коломієць, засуджений рф у 2015 році, повернувся в Україну. Його депортували до Грузії після відбуття 10-річного терміну ув'язнення.

До України повернувся політвʼязень Андрій Коломієць, який був засуджений росією - МЗС

В Україну з росії повернувся політвʼязень Андрій Коломієць, який був засуджений рф до 10 років ще у 2015 році. Про це повідомив речник МЗС Георгій Тихий під час брифінгу, передає УНН.

Багато з вас питали про долю українського політв'язня Андрія Коломійця. Нагадаю для тих, хто не в контексті цієї інформації, 7 липня росія депортувала до грузинського пункту пропуску "Дарьялі" громадянина України Андрія Коломійця. Це політв'язень, його політв'язнем визнала резолюція Європарламенту ще 2018 року. Український громадянин, який брав участь в акціях Євромайдану, був затриманий ще 19 серпня 2015 року в Криму російською федерацією за політизованими, неправдивими звинуваченнями і засуджений так званий Київським судом міста Сімферополь до 10 років позбавлення волі 

- сказав Тихий.

Він зазначив, що після завершення цього строку покарання, росія депортувала Коломійця до російсько-грузинського кордону.

Щойно посольство України в Грузії дізналося про факт перебування цієї людини в пункті пропуску, негайно консули встановили з ним контакт, зв'язалися, з'ясували, що в нього бракує, немає документів, які посвідчують особу. І, власне, це і було причиною перебування в цьому пункті пропуску. Одразу ж консульська посадова особа посольства в Грузії взялася за роботу, зробили йому дуже швидко ці документи, все оформили. І після цього посольство України в Грузії та Молдові організувало, по-перше, перехід Андрія Коломійця в Грузію, його подальшу подорож до Молдови. І станом на зараз я можу підтвердити, що він уже на території України. Тобто він повернувся до України 

- додав Тихий.

Нагадаємо

У білорусі випустили на волю 14 політв'язнів, серед них відомого політичного в’язня Сергія Тихановського. Ця подія сталася на тлі візиту спеціального представника президента США Кіта Келлога.

Павло Башинський

Павло Башинський

Політика
Кіт Келлог
Європейський парламент
Міністерство закордонних справ України
Сполучені Штати Америки
Україна
Молдова
Грузія
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