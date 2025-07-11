До України повернувся політвʼязень Андрій Коломієць, який був засуджений росією - МЗС

В Україну з росії повернувся політвʼязень Андрій Коломієць, який був засуджений рф до 10 років ще у 2015 році. Про це повідомив речник МЗС Георгій Тихий під час брифінгу, передає УНН.

Багато з вас питали про долю українського політв'язня Андрія Коломійця. Нагадаю для тих, хто не в контексті цієї інформації, 7 липня росія депортувала до грузинського пункту пропуску "Дарьялі" громадянина України Андрія Коломійця. Це політв'язень, його політв'язнем визнала резолюція Європарламенту ще 2018 року. Український громадянин, який брав участь в акціях Євромайдану, був затриманий ще 19 серпня 2015 року в Криму російською федерацією за політизованими, неправдивими звинуваченнями і засуджений так званий Київським судом міста Сімферополь до 10 років позбавлення волі - сказав Тихий.

Він зазначив, що після завершення цього строку покарання, росія депортувала Коломійця до російсько-грузинського кордону.

Щойно посольство України в Грузії дізналося про факт перебування цієї людини в пункті пропуску, негайно консули встановили з ним контакт, зв'язалися, з'ясували, що в нього бракує, немає документів, які посвідчують особу. І, власне, це і було причиною перебування в цьому пункті пропуску. Одразу ж консульська посадова особа посольства в Грузії взялася за роботу, зробили йому дуже швидко ці документи, все оформили. І після цього посольство України в Грузії та Молдові організувало, по-перше, перехід Андрія Коломійця в Грузію, його подальшу подорож до Молдови. І станом на зараз я можу підтвердити, що він уже на території України. Тобто він повернувся до України - додав Тихий.

Нагадаємо

У білорусі випустили на волю 14 політв'язнів, серед них відомого політичного в’язня Сергія Тихановського. Ця подія сталася на тлі візиту спеціального представника президента США Кіта Келлога.