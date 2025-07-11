В Украину вернулся политзаключенный Андрей Коломиец, осужденный россией - МИД

В Украину из россии вернулся политзаключенный Андрей Коломиец, который был осужден рф к 10 годам еще в 2015 году. Об этом сообщил представитель МИД Георгий Тихий во время брифинга, передает УНН.

Многие из вас спрашивали о судьбе украинского политзаключенного Андрея Коломийца. Напомню для тех, кто не в контексте этой информации, 7 июля россия депортировала в грузинский пункт пропуска "Дарьяли" гражданина Украины Андрея Коломийца. Это политзаключенный, его политзаключенным признала резолюция Европарламента еще в 2018 году. Украинский гражданин, участвовавший в акциях Евромайдана, был задержан еще 19 августа 2015 года в Крыму российской федерацией по политизированным, ложным обвинениям и осужден так называемым Киевским судом города Симферополь к 10 годам лишения свободы - сказал Тихий.

Он отметил, что после завершения этого срока наказания, россия депортировала Коломийца к российско-грузинской границе.

Как только посольство Украины в Грузии узнало о факте пребывания этого человека в пункте пропуска, немедленно консулы установили с ним контакт, связались, выяснили, что у него не хватает, нет документов, удостоверяющих личность. И, собственно, это и было причиной пребывания в этом пункте пропуска. Сразу же консульское должностное лицо посольства в Грузии взялось за работу, сделали ему очень быстро эти документы, все оформили. И после этого посольство Украины в Грузии и Молдове организовало, во-первых, переход Андрея Коломийца в Грузию, его дальнейшее путешествие в Молдову. И по состоянию на сейчас я могу подтвердить, что он уже на территории Украины. То есть он вернулся в Украину - добавил Тихий.

Напомним

В беларуси выпустили на свободу 14 политзаключенных, среди них известного политического заключенного Сергея Тихановского. Это событие произошло на фоне визита специального представителя президента США Кита Келлога.