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В Украину вернулся политзаключенный Андрей Коломиец, осужденный россией - МИД

Киев • УНН

 • 1142 просмотра

Андрей Коломиец, осужденный рф в 2015 году, вернулся в Украину. Его депортировали в Грузию после отбытия 10-летнего срока заключения.

В Украину вернулся политзаключенный Андрей Коломиец, осужденный россией - МИД

В Украину из россии вернулся политзаключенный Андрей Коломиец, который был осужден рф к 10 годам еще в 2015 году. Об этом сообщил представитель МИД Георгий Тихий во время брифинга, передает УНН.

Многие из вас спрашивали о судьбе украинского политзаключенного Андрея Коломийца. Напомню для тех, кто не в контексте этой информации, 7 июля россия депортировала в грузинский пункт пропуска "Дарьяли" гражданина Украины Андрея Коломийца. Это политзаключенный, его политзаключенным признала резолюция Европарламента еще в 2018 году. Украинский гражданин, участвовавший в акциях Евромайдана, был задержан еще 19 августа 2015 года в Крыму российской федерацией по политизированным, ложным обвинениям и осужден так называемым Киевским судом города Симферополь к 10 годам лишения свободы 

- сказал Тихий.

Он отметил, что после завершения этого срока наказания, россия депортировала Коломийца к российско-грузинской границе.

Как только посольство Украины в Грузии узнало о факте пребывания этого человека в пункте пропуска, немедленно консулы установили с ним контакт, связались, выяснили, что у него не хватает, нет документов, удостоверяющих личность. И, собственно, это и было причиной пребывания в этом пункте пропуска. Сразу же консульское должностное лицо посольства в Грузии взялось за работу, сделали ему очень быстро эти документы, все оформили. И после этого посольство Украины в Грузии и Молдове организовало, во-первых, переход Андрея Коломийца в Грузию, его дальнейшее путешествие в Молдову. И по состоянию на сейчас я могу подтвердить, что он уже на территории Украины. То есть он вернулся в Украину 

- добавил Тихий.

Напомним

В беларуси выпустили на свободу 14 политзаключенных, среди них известного политического заключенного Сергея Тихановского. Это событие произошло на фоне визита специального представителя президента США Кита Келлога.

Павел Башинский

Павел Башинский

политика
Кит Келлог
Европейский парламент
Министерство иностранных дел Украины
Соединённые Штаты
Украина
Молдова
Грузия
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