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У білорусі звільнили з ув’язнення 14 опозиціонерів на тлі візиту Кіта Келлога до країни

Київ • УНН

 • 1122 перегляди

21 червня у білорусі звільнили 14 політв'язнів, серед яких Сергій Тихановський. Це сталося на тлі візиту спецпредставника президента США Кіта Келлога до Мінська.

У білорусі звільнили з ув’язнення 14 опозиціонерів на тлі візиту Кіта Келлога до країни

У білорусі сьогодні, 21 червня, випустили на волю 14 політв'язнів, серед них відомого політичного в’язня Сергія Тихановського. Ця подія сталася на тлі візиту спеціального представника президента США Кіта Келлога, пише УНН з посиланням на білоруське видання "Наша Ніва".

Деталі

"Сергій Тихановський звільнений. Це стало можливим завдяки візиту до мінська спеціального представника президента США Дональда Трампа Кіта Келлога", - говориться у повідомленні.

Видання нагадує, що засновника каналу "Краіна для жыцця" та одного з головних учасників протестних подій 2020 року було затримано перед виборами. Сергій Тихановський провів за ґратами трохи більше п'яти років.

Після звільнення Тихановського зустріла сім'я. Опинвшись на волі політв’язень покинув територію білорусі.

Заступник Келлога Джон Коул написав у соцмережі Х, що "сильне керівництво президента Трампа призвело до звільнення 14 ув’язнених з білорусі сьогодні. Дякуємо уряду Литви за співпрацю та допомогу – вони залишаються справжнім другом і союзником".

Окрім Тихановського серед звільнених: колишня доцентка Білоруського державного університету Наталія Дуліна, анархіст Акіхіро Гаєвський-Ханада, журналіст Ігор Карней, громадянка Швеції Галина Краснянська та засуджений у справі "Союзу білоруського національного щита" Кирило Балахонов.

Доповнення

Спецпредставник президента США з питань України Кіт Келлог зустрівся з олександром лукашенком у мінську. Обговорювались міжнародна та регіональна проблематика, а також білорусько-американські відносини.

"лукашенко зустрівся зі спеціальним посланником президента США по Україні Кітом Келлогом", - повідомляють білоруські держЗМІ з посиланням на преслслужбу лукашенка.

Розмова, як вказано, відбулася у Палаці Незалежності у мінську за участю членів делегацій обох сторін.

Павло Зінченко

Павло Зінченко

ПолітикаНовини Світу
Білорусь
Джозеф Кіт Келлог
Дональд Трамп
Литва
Сполучені Штати Америки
Україна
Tesla
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