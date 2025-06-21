В беларуси освободили из заключения 14 оппозиционеров на фоне визита Кита Келлога в страну

В беларуси сегодня, 21 июня, выпустили на свободу 14 политзаключенных, среди них известного политического заключенного Сергея Тихановского. Это событие произошло на фоне визита специального представителя президента США Кита Келлога, пишет УНН со ссылкой на белорусское издание "Наша Ніва".

Детали

"Сергей Тихановский освобожден. Это стало возможным благодаря визиту в минск специального представителя президента США Дональда Трампа Кита Келлога", - говорится в сообщении.

Издание напоминает, что основатель канала "Краіна для жыцця" и одного из главных участников протестных событий 2020 года был задержан перед выборами. Сергей Тихановский провел за решеткой чуть более пяти лет.

После освобождения Тихановского встретила семья. Оказавшись на свободе политзаключенный покинул территорию беларуси.

Заместитель Келлога Джон Коул написал в соцсети Х, что "сильное руководство президента Трампа привело к освобождению 14 заключенных из беларуси сегодня. Спасибо правительству Литвы за сотрудничество и помощь – они остаются настоящим другом и союзником".

Кроме Тихановского среди освобожденных: бывшая доцент Белорусского государственного университета Наталья Дулина, анархист Акихиро Гаевский-Ханада, журналист Игорь Карней, гражданка Швеции Галина Краснянская и осужденный по делу "Союза белорусского национального щита" Кирилл Балахонов.

Дополнение

Спецпредставитель президента США по вопросам Украины Кит Келлог встретился с александром лукашенко в минске. Обсуждались международная и региональная проблематика, а также белорусско-американские отношения.

"лукашенко встретился со специальным посланником президента США по Украине Китом Келлогом", - сообщают белорусские госСМИ со ссылкой на пресс-службу лукашенко.

Разговор, как указано, состоялся во Дворце Независимости в минске с участием членов делегаций обеих сторон.