Сибига призвал рф передавать украинских граждан непосредственно к границе с Украиной, а не Грузией

Министр иностранных дел Андрей Сибига прокомментировал депортацию украинских граждан россией к границе с Грузией. Он предложил рф транспортировать этих людей непосредственно к украинской границе, передает УНН со ссылкой на МИД.

россия использует депортацию украинских граждан через Грузию как инструмент давления. Мы предлагаем россии транспортировать этих людей непосредственно к украинской границе - отметил Сибига.

По его словам, с июня россия существенно увеличила количество депортированных украинских граждан, в основном бывших заключенных, к границе с Грузией.

Депортированные из Херсона экс-заключенные застряли в Грузии без жилья, еды и документов

В результате десятки людей, многие из которых не имеют надлежащих документов, застряли в транзитной зоне. Украинские консулы активно работают над тем, чтобы предоставить этим лицам документы и обеспечить их транзит в Украину через Молдову - добавил глава МИД Украины.

Главный дипломат напомнил, что 43 гражданина, включая бывшего политзаключенного Андрея Коломийца, уже были эвакуированы этим путем. Однако другие до сих пор находятся в сложных условиях на границе.

Мы активно сотрудничаем с грузинской и молдавской сторонами, чтобы вернуть остальных наших граждан в Украину. В то же время нет никакой гарантии, что россия не увеличит количество депортированных. Чтобы избежать дальнейших осложнений, мы публично предлагаем россии передавать этих украинских граждан непосредственно на границу с Украиной. Мы готовы их там принять. Есть соответствующие участки границы, где это можно сделать. Мы передаем это предложение напрямую, а также через международные организации по официальным каналам - резюмировал Сибига.

Напомним

В Украину из россии вернулся политзаключенный Андрей Коломиец, который был осужден рф к 10 годам еще в 2015 году.