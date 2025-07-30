Грузия расширяет жилое пространство на КПП «Дариали» для депортированных из РФ украинцев
Киев • УНН
Пограничная полиция МВД Грузии расширяет жилое пространство на КПП «Дариали» для депортированных из России украинцев. В большинстве случаев они уже отбывали наказание в колониях на территории РФ, куда были вывезены принудительно.
Пограничная полиция МВД Грузии планирует немедленно расширить жилое пространство на КПП "Дарьяли" на грузино-российской границе для депортированных из России украинцев, которым не разрешили въехать в страну. Об этом сообщает Эхо Кавказа, информирует УНН.
Детали
Отмечается, что пограничный пункт пропуска "Дарьяли" - единственный действующий КПП, где в последнее время участились случаи, когда лица, прибывающие из РФ, желают пересечь государственную границу Грузии по недействительным документам "и заявляют, что они граждане Украины, отбывавшие наказание на оккупированных территориях Украины".
После отбытия наказания РФ осуществляет так называемую "депортацию" упомянутых лиц на указанном грузинском пограничном пункте пропуска
Издание указывает, что Россия направляет к российско-грузинской границе заключенных, которые изначально были осуждены на территориях Украины, впоследствии оккупированных Россией. Чаще всего они отбывали наказание уже в российских колониях, куда были насильно вывезены.
Контекст
Украинские правозащитники связывают рост потока депортированных с указом российского диктатора Владимира Путина, согласно которому украинцы до 10 сентября 2025 года должны либо легализовать свой статус, либо покинуть Россию. По мнению правозащитников, к сентябрю количество украинцев, депортируемых из России, может значительно возрасти.
По словам грузинских правозащитников и самих украинцев, они находятся на территории пограничного пункта без доступа к адекватной медицинской помощи и питанию. В подвальном помещении нет достаточного количества спальных мест – украинцам приходится спать по очереди.
Напомним
Министр иностранных дел Андрей Сибига предложил РФ транспортировать депортированных украинцев непосредственно к украинской границе. С июня Россия существенно увеличила количество депортированных граждан, в основном бывших заключенных, к границе с Грузией.
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