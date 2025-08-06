На грузинському КПП голодують уже 15 українців: вимагають зустрічі з консулом і пояснень затримання

На прикордонному пункті "Даріалі" між росією та Грузією 15 українців оголосили голодування, вимагаючи зустрічі з представниками України та можливості виїхати або отримати міжнародний захист. Грузинські посадовці стверджують, що більшість затриманих були засуджені за "тяжкі злочини" на окупованих територіях та примусово вивезені росією.