На грузинському КПП голодують уже 15 українців: вимагають зустрічі з консулом і пояснень затримання
Київ • УНН
На прикордонному пункті "Даріалі" між росією та Грузією 15 українців оголосили голодування, вимагаючи зустрічі з представниками України та можливості виїхати або отримати міжнародний захист. Грузинські посадовці стверджують, що більшість затриманих були засуджені за "тяжкі злочини" на окупованих територіях та примусово вивезені росією.
На прикордонному пункті "Даріалі" між росією та Грузією кількість українців, які оголосили голодування, зросла до 15. Вони стверджують, що утримуються незаконно, й вимагають зустрічі з представниками України та можливості виїхати або отримати міжнародний захист. Про це пише УНН з посиланням на "Ехо Кавказу".
Деталі
Як повідомляє "Ехо Кавказу", акція голодування на грузинському КПП "Даріалі" триває з 5 серпня. Її учасники – громадяни України, які вже кілька тижнів перебувають у підвальному приміщенні пункту пропуску. Вони висунули низку вимог: приїзд українського консула, пояснення причин затримання, можливість залишити територію Грузії або подати заяву на міжнародний захист, проведення медичного обстеження та припинення, як вони вважають, незаконного утримання.
У Міністерстві внутрішніх справ Грузії у коментарі Радіо Свобода заявили, що затримані не мають претензій до грузинської влади і прагнуть якомога швидше повернутися в Україну за сприяння Червоного Хреста та посольства
За інформацією грузинських посадовців, більшість цих осіб раніше були засуджені за "тяжкі злочини" на окупованих територіях України та примусово вивезені росією до своїх колоній. У в’їзді на територію Грузії їм відмовлено через відсутність належних документів та "потенційну загрозу безпеці".
3 серпня український Центр протидії дезінформації спростував заяви москви про те, що Київ нібито відмовився приймати 90 своїх громадян із грузинського кордону. В Україні наголосили, що працюють над їхнім поверненням, але за умови підтвердження громадянства.
Нагадаємо
Раніше міністр закордонних справ Андрій Сибіга запропонував рф транспортувати депортованих українців безпосередньо до українського, а не грузинського кордону. З червня росія суттєво збільшила кількість депортованих громадян, здебільшого колишніх ув’язнених, до кордону з Грузією.