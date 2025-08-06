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На грузинском КПП голодают уже 15 украинцев: требуют встречи с консулом и объяснений задержания

Киев • УНН

 • 924 просмотра

На пограничном пункте "Дариали" между россией и Грузией 15 украинцев объявили голодовку, требуя встречи с представителями Украины и возможности выехать или получить международную защиту. Грузинские чиновники утверждают, что большинство задержанных были осуждены за "тяжкие преступления" на оккупированных территориях и принудительно вывезены россией.

На грузинском КПП голодают уже 15 украинцев: требуют встречи с консулом и объяснений задержания

На пограничном пункте "Дариали" между россией и Грузией количество украинцев, объявивших голодовку, возросло до 15. Они утверждают, что удерживаются незаконно, и требуют встречи с представителями Украины и возможности выехать или получить международную защиту. Об этом пишет УНН со ссылкой на "Эхо Кавказа".

Детали

Как сообщает "Эхо Кавказа", акция голодовки на грузинском КПП "Дариали" продолжается с 5 августа. Ее участники – граждане Украины, которые уже несколько недель находятся в подвальном помещении пункта пропуска. Они выдвинули ряд требований: приезд украинского консула, объяснение причин задержания, возможность покинуть территорию Грузии или подать заявление на международную защиту, проведение медицинского обследования и прекращение, как они считают, незаконного содержания.

В Министерстве внутренних дел Грузии в комментарии Радио Свобода заявили, что задержанные не имеют претензий к грузинским властям и стремятся как можно скорее вернуться в Украину при содействии Красного Креста и посольства 

– говорится в материале "Эхо Кавказа".

По информации грузинских чиновников, большинство этих лиц ранее были осуждены за "тяжкие преступления" на оккупированных территориях Украины и принудительно вывезены россией в свои колонии. Во въезде на территорию Грузии им отказано из-за отсутствия надлежащих документов и "потенциальной угрозы безопасности".

3 августа украинский Центр противодействия дезинформации опроверг заявления москвы о том, что Киев якобы отказался принимать 90 своих граждан с грузинской границы. В Украине подчеркнули, что работают над их возвращением, но при условии подтверждения гражданства.

Напомним

Ранее министр иностранных дел Андрей Сибига предложил рф транспортировать депортированных украинцев непосредственно к украинской, а не грузинской границе. С июня россия существенно увеличила количество депортированных граждан, в основном бывших заключенных, к границе с Грузией.

Лилия Подоляк

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