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Украина пытается разблокировать транзит через Молдову: МИД о ситуации с депортированными украинцами на грузинском КПП

Киев • УНН

 • 13462 просмотра

С июня 2025 года россия активизировала депортацию граждан Украины через грузинскую границу, что привело к ухудшению гуманитарной ситуации в пункте пропуска «Дариали». Сейчас 96 украинцев находятся в буферной зоне, а МИД Украины работает над их возвращением.

Украина пытается разблокировать транзит через Молдову: МИД о ситуации с депортированными украинцами на грузинском КПП

россия активизировала депортацию граждан Украины через границу с Грузией, что привело к ухудшению гуманитарной ситуации на грузинском пункте пропуска "Дариали". Это может свидетельствовать о целенаправленной российской операции, заявили в МИД журналистам, передает УНН.

Со второй половины июня 2025 года российская сторона активизировала депортацию граждан Украины через границу с Грузией, что привело к ухудшению гуманитарной ситуации на грузинском пункте пропуска "Дариали" на границе с рф. Благодаря мерам, предпринятым МИД совместно с компетентными органами Украины, с конца июня по сегодняшний день уже удалось организовать выезд 44 граждан Украины из буферной зоны российско-грузинской границы. россия продолжила отправлять большее количество депортированных, что может свидетельствовать о целенаправленной российской операции 

- заявили в МИД.

Сейчас в буферной зоне пункта пропуска "Дариали" находятся 96 граждан Украины.

Наше государство готово забирать своих людей напрямую, а не в обход через Грузию и Молдову. По состоянию на сейчас констатируем, что рф игнорирует этот призыв, что также свидетельствует о сознательном желании москвы создать гуманитарный кризис на российско-грузинской границе. Большинство украинских граждан, которых рф депортирует на границу с Грузией - это люди, которые предварительно привлекались к уголовной ответственности. Среди них есть как те, кто отбывал наказание на временно оккупированных территориях Украины и был принудительно перемещен на территорию рф, так и граждане Украины, которые находились на территории рф и были осуждены за совершенные там преступления 

- добавили в МИД.

Отмечается, что пункт "Дариали" использовался для возвращения депортированных граждан Украины и в предыдущие годы. Проблема приобрела особую остроту в течение июля вследствие значительной интенсификации выдворения россией граждан Украины через этот пункт пропуска в июне, а также приостановления на определенном этапе Молдовой транзита лиц указанной категории.

Граждане Украины оказались в буферной зоне грузинско-российской границы в крайне сложном положении, поскольку грузинская сторона выразила готовность обеспечить организованную перевозку этих граждан в аэропорт Тбилиси только после подтверждения молдавской стороной готовности принять их в качестве страны транзита.

С целью урегулирования гуманитарных аспектов пребывания граждан Украины в буферной зоне грузинской границы посольство Украины в Грузии активно работает с грузинской стороной, привлекая к этому процессу представительство Международного Комитета Красного Креста, УВКБ ООН и Международной организации миграции в Грузии 

- отмечают в министерстве.

5 августа посольство Украины в Грузии получило обращение от 5 граждан Украины, которые были депортированы с территории рф и временно удерживаются в пункте пропуска "Дариали", относительно начала бессрочной голодовки с требованием разрешить им пересечь границу Грузии. К голодовке присоединяются и другие граждане, находящиеся в этом пункте пропуска.

Пятеро украинцев объявили голодовку на границе Грузии с россией05.08.25, 18:08 • 3330 просмотров

МИД с привлечением посольств Украины в Грузии и Молдове, а также в сотрудничестве с заинтересованными министерствами и ведомствами этих стран и Украины работает для скорейшего разрешения этого гуманитарного кризиса. Получив информацию о начале голодовки, консулы посольства Украины в Грузии немедленно отправились на границу для встречи с гражданами Украины в пункте пропуска "Дариали" и обратились к грузинской стороне с требованием немедленного и беспрепятственного доступа. Консулы находятся на постоянной связи с гражданами Украины, которые находятся в пункте пропуска "Дариали", включая тех, кто объявил голодовку. В эти часы украинская сторона активно работает как с грузинскими, так и с молдавскими коллегами на всех уровнях для поиска скорейшего решения для транзита граждан Украины через территорию Молдовы и возвращения уже в ближайшее время следующих групп людей из пункта пропуска "Дариали" 

- резюмировали в министерстве.

Напомним

россия направляет к российско-грузинской границе заключенных, которые изначально были осуждены на территориях Украины, впоследствии оккупированных россией. В большинстве случаев они отбывали наказание в российских колониях, куда их было вывезено принудительно.

Власти Грузии заявляют, что большинство из этих лиц были осуждены за особо тяжкие преступления, не имеют необходимых документов для пересечения границы, а их допуск на территорию страны "представляет угрозу".

На пограничном пункте "Дариали" между россией и Грузией количество украинцев, объявивших голодовку, возросло до 15. Они утверждают, что удерживаются незаконно, и требуют встречи с представителями Украины и возможности выехать или получить международную защиту.

Павел Башинский

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