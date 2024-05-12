Понад 300 людей загинули внаслідок руйнівних повеней в Афганістані
Київ • УНН
Понад 300 людей загинули внаслідок руйнівних повеней, що прокотилися кількома провінціями Афганістану, зруйнувавши тисячі будинків і ускладнивши проведення рятувальних операцій.
Раптові повені в Афганістані забрали життя понад 300 людей. Про це повідомляє The Guardian, передає УНН.
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За інформацією Всесвітньої продовольчої програми ООН, понад 300 людей загинули внаслідок раптових повеней, які охопили кілька провінцій Афганістану.
Сильні дощі, що обрушилися у п’ятницю, викликали бурхливі ріки води та бруду, які пройшли через села та сільськогосподарські угіддя, залишаючи за собою руйнацію.
Багато людей вважаються зниклими безвісти, а рятувальні операції ускладнюються завалами та пошкодженими вулицями та будівлями. Провінція Баглан понесла найбільші втрати, де за даними Всесвітньої продовольчої програми загинула досить значна кількість людей людей, а тисячі будинків були зруйновані або пошкоджені.
Загальна кількість жертв залишається предметом розбіжностей між урядом і гуманітарними організаціями. Міжнародна організація з міграції ООН заявила про 218 загиблих у Баглані, тоді як урядові джерела повідомляють про 131 загиблу особу.
Афганістан, зазнавший десятиліття війни, стає ще більш вразливим до наслідків зміни клімату. Експерти вважають країну однією з найбідніших та найменш підготовлених до викликів глобального потепління.
Спеціальний доповідач ООН з прав людини в Афганістані Річард Беннетт закликав до негайної допомоги, підкреслюючи, що ця трагедія є "яскравим нагадуванням про вразливість Афганістану до кліматичної кризи".
Смертоносні повені в Бразилії: загинуло 100 людей, ще майже півтори сотні - зникли безвісти 09.05.24, 14:10 • 17371 перегляд