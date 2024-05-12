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Понад 300 людей загинули внаслідок руйнівних повеней в Афганістані

Понад 300 людей загинули внаслідок руйнівних повеней в Афганістані

Київ • УНН

 • 32204 перегляди

Понад 300 людей загинули внаслідок руйнівних повеней, що прокотилися кількома провінціями Афганістану, зруйнувавши тисячі будинків і ускладнивши проведення рятувальних операцій.

Раптові повені в Афганістані забрали життя понад 300 людей. Про це повідомляє The Guardian, передає УНН.

Деталі

За інформацією Всесвітньої продовольчої програми ООН, понад 300 людей загинули внаслідок раптових повеней, які охопили кілька провінцій Афганістану.

Сильні дощі, що обрушилися у п’ятницю, викликали бурхливі ріки води та бруду, які пройшли через села та сільськогосподарські угіддя, залишаючи за собою руйнацію.

Багато людей вважаються зниклими безвісти, а рятувальні операції ускладнюються завалами та пошкодженими вулицями та будівлями. Провінція Баглан понесла найбільші втрати, де за даними Всесвітньої продовольчої програми загинула досить значна кількість людей людей, а тисячі будинків були зруйновані або пошкоджені.

Загальна кількість жертв залишається предметом розбіжностей між урядом і гуманітарними організаціями. Міжнародна організація з міграції ООН заявила про 218 загиблих у Баглані, тоді як урядові джерела повідомляють про 131 загиблу особу.

Афганістан, зазнавший десятиліття війни, стає ще більш вразливим до наслідків зміни клімату. Експерти вважають країну однією з найбідніших та найменш підготовлених до викликів глобального потепління.

Спеціальний доповідач ООН з прав людини в Афганістані Річард Беннетт закликав до негайної допомоги, підкреслюючи, що ця трагедія є "яскравим нагадуванням про вразливість Афганістану до кліматичної кризи".

Смертоносні повені в Бразилії: загинуло 100 людей, ще майже півтори сотні - зникли безвісти 09.05.24, 14:10 • 17371 перегляд

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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