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Смертоносні повені в Бразилії: загинуло 100 людей, ще майже півтори сотні - зникли безвісти

Смертоносні повені в Бразилії: загинуло 100 людей, ще майже півтори сотні - зникли безвісти

Київ • УНН

 • 17370 перегляди

Понад 100 людей загинули і 128 зникли безвісти через сильні зливи і масштабні повені, які зруйнували мости і будівлі в південному бразильському штаті Ріу-Гранді-ду-Сул, змусивши понад 163 000 жителів евакуюватися з своїх будинків, а подальші зливи, як очікується, ще більше погіршать ситуацію.

В результаті негоди на півдні Бразилії загинуло вже 100 людей. Окрім того, майже півтори сотні осіб наразі вважаються зниклими безвісти. Про це пише УНН з посиланням на Голос Америки.

Деталі 

Наразі місцева влада заявила, що відомо про 100 загиблих  внаслідок злив у бразильському штаті Ріу-Гранді-ду-Сул. Також рятувальники кажуть, що 128 осіб вважаються досі зниклими безвісти. 

Зазначається, що понад 163 тисячі жителів найпівденнішого штату Бразилії, що межує з Уругваєм та Аргентиною, були змушені покинути свої будинки.

Доповнення

Грози на півдні Бразилії вже призвели до того, що масштабні повені зруйнували мости та будівлі, перетворивши цілі вулиці на річки. 

Тим часом національний центр Бразилії зі стихійних лих повідомив у вівторок, що у південній частині штату існує "високий ризик" нових повеней.

Нагадаємо

Сильні дощі, що спричинили масштабну повінь у південному бразильському штаті Ріу-Гранді-ду-Сул, залишили під водою сотні міст. Очікується, що подальші зливи, прогнозовані цього тижня, ще більше погіршать ситуацію в регіоні.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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