ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Ищешь правду?

Присоединяйся к нашему Telegram-каналу!

Смертоносные наводнения в Бразилии: погибли 100 человек, еще почти полторы сотни - пропали без вести

Смертоносные наводнения в Бразилии: погибли 100 человек, еще почти полторы сотни - пропали без вести

Киев  •  УНН

9 мая 2024, 11:10  •  8090 просмотра

Read in English

Более 100 человек погибли и 128 пропали без вести из-за сильных ливней и масштабных наводнений, которые разрушили мосты и здания в южном бразильском штате Риу-Гранди-ду-Сул, заставив более 163 000 жителей эвакуироваться из своих домов, а дальнейшие ливни, как ожидается, еще больше усугубят ситуацию.

В результате непогоды на юге Бразилии погибло уже более 100 человек. Кроме того, почти полторы сотни человек пока считаются пропавшими без вести. Об этом пишет УНН со ссылкой на Голос Америки.

Детали 

Сейчас местные власти заявили, что известно о 100 погибших  в результате ливней в бразильском штате Риу-Гранди-ду-Сул. Также спасатели говорят, что 128 человек считаются до сих пор пропавшими без вести. 

Отмечается, что более 163 тысяч жителей самого южного штата Бразилии, граничащего с Уругваем и Аргентиной, были вынуждены покинуть свои дома.

Дополнение

Грозы на юге Бразилии уже привели к тому, что масштабные наводнения разрушили мосты и здания, превратив целые улицы в реки. 

Между тем национальный центр Бразилии по стихийным бедствиям сообщил во вторник, что в южной части штата существует "высокий риск" новых наводнений.

Напомним,

Сильные дожди, вызвавшие масштабное наводнение в южном бразильском штате Риу-Гранди-ду-Сул, оставили под водой сотни городов. Ожидается, что дальнейшие ливни, прогнозируемые на этой неделе, еще больше усугубят ситуацию в регионе.

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

Новости Мира
golos-amerikiГолос Америки
argentinaАргентина
urugvaiУругвай
braziliyaБразилия
Эксклюзив
У нас есть сомнения, что Реестр оборудования для производства табачной продукции в том виде, как предлагают создать, будет максимально действенным - Рувин
  •  85508 просмотра

У нас есть сомнения, что Реестр оборудования для производства табачной продукции в том виде, как предлагают создать, будет максимально действенным - Рувин

Эксклюзив
Постоянные злоупотребления и неэффективное управление украинскими землями: за что эксперты критикуют НААНУ
  •  100702 просмотра

Постоянные злоупотребления и неэффективное управление украинскими землями: за что эксперты критикуют НААНУ

Эксклюзив
"Слуги народа" на фракции решили разделить Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры
  •  127896 просмотра

"Слуги народа" на фракции решили разделить Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры

Эксклюзив
"Слуги народа" сегодня соберутся на фракцию: будут говорить о кадровых изменениях в правительстве
  •  126273 просмотра

"Слуги народа" сегодня соберутся на фракцию: будут говорить о кадровых изменениях в правительстве

Эксклюзив
Версия самопокушения и.о. замглавы ГНС Сокура должна быть приоритетной у правоохранителей - экс-нардеп
8 мая 2024, 10:45  •  130857 просмотра

Версия самопокушения и.о. замглавы ГНС Сокура должна быть приоритетной у правоохранителей - экс-нардеп

Эксклюзив
Специалистов КНИИСЭ обязательно надо привлечь к формированию Реестра оборудования для производства табачной продукции - эксперт
8 мая 2024, 09:32  •  121098 просмотра

Специалистов КНИИСЭ обязательно надо привлечь к формированию Реестра оборудования для производства табачной продукции - эксперт

Эксклюзив
Мир не созрел до того, чтобы относиться к путину, как к Гитлеру - политолог
7 мая 2024, 13:55  •  167591 просмотра

Мир не созрел до того, чтобы относиться к путину, как к Гитлеру - политолог

Эксклюзив
Александр Рувин: уменьшение подделок табачной продукции - это увеличение доходов легальных производителей и налоговых поступлений в бюджет
7 мая 2024, 13:24  •  150453 просмотра

Александр Рувин: уменьшение подделок табачной продукции - это увеличение доходов легальных производителей и налоговых поступлений в бюджет

Эксклюзив
россия уже попала под полную экономическую и политическую зависимость от Китая - политолог
7 мая 2024, 11:22  •  149625 просмотра

россия уже попала под полную экономическую и политическую зависимость от Китая - политолог

Эксклюзив
Без практического использования новые инструменты борьбы с нелегальным рынком табачной продукции не будут иметь должной эффективности - Александр Рувин
7 мая 2024, 07:27  •  293779 просмотра

Без практического использования новые инструменты борьбы с нелегальным рынком табачной продукции не будут иметь должной эффективности - Александр Рувин

Новости по теме
Смертоносные наводнения в Бразилии: погибли 100 человек, еще почти полторы сотни - пропали без вести

Смертоносные наводнения в Бразилии: погибли 100 человек, еще почти полторы сотни - пропали без вести

  •  8090 просмотра
Зеленский назначил Залужного послом в Великобритании

Зеленский назначил Залужного послом в Великобритании

  •  9151 просмотра
Президентом Северной Македонии впервые станет женщина

Президентом Северной Македонии впервые станет женщина

  •  8405 просмотра
Зеленский сменил командующего Сил специальных операций ВСУ

Зеленский сменил командующего Сил специальных операций ВСУ

  •  12233 просмотра
Правила выдачи и обмена внутреннего и заграничного паспортов меняют: парламент принял решение

Правила выдачи и обмена внутреннего и заграничного паспортов меняют: парламент принял решение

  •  13019 просмотра
Зеленский назначил нового командующего Сил поддержки ВСУ

Зеленский назначил нового командующего Сил поддержки ВСУ

  •  12450 просмотра
Вследствие российских атак Украина выводит из эксплуатации две ГЭС

Вследствие российских атак Украина выводит из эксплуатации две ГЭС

  •  20868 просмотра
Зеленский уволил Залужного с военной службы

Зеленский уволил Залужного с военной службы

  •  17857 просмотра
Путь Украины к вступлению в ЕС безусловно будет сложным - Мецола

Путь Украины к вступлению в ЕС безусловно будет сложным - Мецола

  •  17094 просмотра
Британская разведка: несмотря на усиленные атаки россиянам не удалось достичь значительных успехов вблизи Часового Яра

Британская разведка: несмотря на усиленные атаки россиянам не удалось достичь значительных успехов вблизи Часового Яра

  •  17140 просмотра

Популярные

Авиация Сил обороны нанесли удар по важному объекту противника - Генштаб

Авиация Сил обороны нанесли удар по важному объекту противника - Генштаб

  •  117940 просмотра
ХАМАС заявляет, что не пойдет на дальнейшие компромиссы по прекращению огня

ХАМАС заявляет, что не пойдет на дальнейшие компромиссы по прекращению огня

  •  115073 просмотра
На Запорожье ранена женщина в результате вражеского авиационного удара

На Запорожье ранена женщина в результате вражеского авиационного удара

  •  113331 просмотра
В Южной Корее хотят создать министерство для повышения рождаемости

В Южной Корее хотят создать министерство для повышения рождаемости

  •  112366 просмотра
9 мая: День Европы, День магнитной азбуки

9 мая: День Европы, День магнитной азбуки

  •  118022 просмотра

Публикации

Слабое звено: кто в регионах тянет на дно партию Юлии Тимошенко

Слабое звено: кто в регионах тянет на дно партию Юлии Тимошенко

  •  81348 просмотра
Крипта для чайников. Часть 4: Что такое монеты и токены и в чем их различия

Крипта для чайников. Часть 4: Что такое монеты и токены и в чем их различия

7 мая 2024, 11:15  •  255086 просмотра
Без практического использования новые инструменты борьбы с нелегальным рынком табачной продукции не будут иметь должной эффективности - Александр Рувин

Без практического использования новые инструменты борьбы с нелегальным рынком табачной продукции не будут иметь должной эффективности - Александр Рувин
Эксклюзив

7 мая 2024, 07:27  •  293779 просмотра
Что не так с покушением на и.о. замглавы ГНС Украины

Что не так с покушением на и.о. замглавы ГНС Украины

6 мая 2024, 10:55  •  291439 просмотра
Благодатный огонь: чудо или мистификация? И где смотреть трансляцию схождения огня

Благодатный огонь: чудо или мистификация? И где смотреть трансляцию схождения огня

3 мая 2024, 16:08  •  399737 просмотра

Смертоносные наводнения в Бразилии: погибли 100 человек, еще почти полторы сотни - пропали без вести

Более 100 человек погибли и 128 пропали без вести из-за сильных ливней и масштабных наводнений, которые разрушили мосты и здания в южном бразильском штате Риу-Гранди-ду-Сул, заставив более 163 000 жителей эвакуироваться из своих домов, а дальнейшие ливни, как ожидается, еще больше усугубят ситуацию.

Новости Мира •   •  8090 просмотра
Смертоносные наводнения в Бразилии: погибли 100 человек, еще почти полторы сотни - пропали без вести

Зеленский назначил Залужного послом в Великобритании

Президент Владимир Зеленский назначил Валерия Залужного послом Украины в Великобритании.

политика •   •  9151 просмотра
Зеленский назначил Залужного послом в Великобритании

Президентом Северной Македонии впервые станет женщина

Гордана Силяновская-Давкова, 68-летняя профессор права и кандидат от оппозиционной консервативной партии, победила на президентских выборах в Северной Македонии, став первой женщиной, которая заняла эту должность в истории страны.

Новости Мира •   •  8405 просмотра
Президентом Северной Македонии впервые станет женщина

Зеленский сменил командующего Сил специальных операций ВСУ

Президент Зеленский уволил Сергея Лупанчука с должности командующего Сил специальных операций Вооруженных сил Украины и назначил на его место Александра Трепака.

политика •   •  12233 просмотра
Зеленский сменил командующего Сил специальных операций ВСУ

Правила выдачи и обмена внутреннего и заграничного паспортов меняют: парламент принял решение

Верховная Рада приняла закон, разрешающий одновременную выдачу паспортов гражданина Украины и паспортов для выезда за границу, в том числе для украинцев за рубежом, с разной стоимостью в зависимости от времени оформления.

Общество •   •  13019 просмотра
Правила выдачи и обмена внутреннего и заграничного паспортов меняют: парламент принял решение

Зеленский назначил нового командующего Сил поддержки ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Дмитрия Герегу новым командующим Сил поддержки Вооруженных Сил Украины.

Война •   •  12450 просмотра
Зеленский назначил нового командующего Сил поддержки ВСУ

Вследствие российских атак Украина выводит из эксплуатации две ГЭС

Две гидроэлектростанции в Украине были выведены из эксплуатации из-за значительных повреждений, вызванных масштабной российской атакой на энергетическую инфраструктуру.

Война •   •  20868 просмотра
Вследствие российских атак Украина выводит из эксплуатации две ГЭС

Зеленский уволил Залужного с военной службы

Президент Владимир Зеленский уволил бывшего главнокомандующего Вооруженных сил Валерия Залужного с военной службы по состоянию здоровья.

политика •   •  17857 просмотра
Зеленский уволил Залужного с военной службы

Путь Украины к вступлению в ЕС безусловно будет сложным - Мецола

Путь Украины к вступлению в ЕС будет сложным, но Европейский парламент и ЕС помогут восстановить инфраструктуру и экономику Украины, поскольку Украина - это Европа, а Европа - это Украина, заявила Президент Европейского парламента Роберта Метсола.

политика •   •  17094 просмотра
Путь Украины к вступлению в ЕС безусловно будет сложным - Мецола

Британская разведка: несмотря на усиленные атаки россиянам не удалось достичь значительных успехов вблизи Часового Яра

В минобороны Британии говорят, что несмотря на усиленные российские атаки на окраины Часового Яра, с апреля 2024 года войска рф достигли лишь незначительных тактических побед и понесли большие потери.

Война •   •  17140 просмотра
Британская разведка: несмотря на усиленные атаки россиянам не удалось достичь значительных успехов вблизи Часового Яра