Смертоносные наводнения в Бразилии: погибли 100 человек, еще почти полторы сотни - пропали без вести

В результате непогоды на юге Бразилии погибло уже более 100 человек. Кроме того, почти полторы сотни человек пока считаются пропавшими без вести. Об этом пишет УНН со ссылкой на Голос Америки.

Детали

Сейчас местные власти заявили, что известно о 100 погибших в результате ливней в бразильском штате Риу-Гранди-ду-Сул. Также спасатели говорят, что 128 человек считаются до сих пор пропавшими без вести.



Отмечается, что более 163 тысяч жителей самого южного штата Бразилии, граничащего с Уругваем и Аргентиной, были вынуждены покинуть свои дома.

Дополнение

Грозы на юге Бразилии уже привели к тому, что масштабные наводнения разрушили мосты и здания, превратив целые улицы в реки.

Между тем национальный центр Бразилии по стихийным бедствиям сообщил во вторник, что в южной части штата существует "высокий риск" новых наводнений.

Напомним,

Сильные дожди, вызвавшие масштабное наводнение в южном бразильском штате Риу-Гранди-ду-Сул, оставили под водой сотни городов. Ожидается, что дальнейшие ливни, прогнозируемые на этой неделе, еще больше усугубят ситуацию в регионе.