Масштабна повінь на півдні Бразилії забрала вже щонайменше 85 життів
Київ • УНН
Масштабна повінь, спричинена проливними дощами у південному бразильському штаті Ріу-Гранді-ду-Сул, забрала життя щонайменше 85 людей, змусила близько 150 000 людей евакуюватися з власних домівок і залишила сотні міст під водою.
Сильні дощі, що спричинили масштабну повінь у південному бразильському штаті Ріу-Гранді-ду-Сул, залишили під водою сотні міст. За словами офіційних осіб, внаслідок повеней загинуло щонайменше 85 людей, і близько 150 000 були змушені залишити свої будинки, пише УНН з посиланням на BBC.
Деталі
Деякі міста залишаються ізольованими, і надії знайти понад 130 людей, що зникли безвісти, тануть.
Очікується, що подальші зливи, прогнозовані цього тижня, ще більше погіршать ситуацію в регіоні.
Багатьом жителям довелося залишити свої будинки, а деяких найуразливіших людей евакуювали рятувальники.
Асоціація бразильських авіакомпаній заявила у вівторок, що аеропорт у Порту-Алегрі буде закритий щонайменше до кінця місяця після того, як річка Гуайба вийшла з берегів і затопила злітно-посадкову смугу та ключові будівлі.
За словами місцевих чиновників, річка досягла рекордно високого рівня 5,3 метра. Попередній рекорд був встановлений у 1941 році та становив 4,76 метра.
Аеропорт - не єдина велика будівля, яку довелося закрити в Порту-Алегрі, місті з населенням близько 1,5 мільйона людей. Поле стадіону "Арена ду Греміу" також вкрите коричневим брудом.
Ситуація в деяких районах навколо міста Порту-Алегрі ще гірша. Каноас - один із тих, хто сильно постраждав.
Доповнення
Екстремальна погода була викликана рідкісним поєднанням температури вище за середню, високої вологості і сильного вітру.
Експерт із клімату Франсіско Елісеу Акіно повідомив інформаційному агентству AFP, що Ріу-Гранді-ду-Сул завжди був місцем зустрічі тропічних та полярних повітряних мас, але зазначив, що "ці взаємодії посилилися зі зміною клімату".