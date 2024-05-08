Масштабное наводнение на юге Бразилии унесло уже по меньшей мере 85 жизней

Сильные дожди, вызвавшие масштабное наводнение в южном бразильском штате Риу-Гранди-ду-Сул, оставили под водой сотни городов. По словам официальных лиц, в результате наводнений погибли по меньшей мере 85 человек, и около 150 000 были вынуждены покинуть свои дома, пишет УНН со ссылкой на BBC.

Детали

Некоторые города остаются изолированными, и надежды найти более 130 человек, пропавших без вести, тают.

Ожидается, что дальнейшие ливни, прогнозируемые на этой неделе, еще больше ухудшат ситуацию в регионе.

Многим жителям пришлось покинуть свои дома, а некоторых самых уязвимых людей эвакуировали спасатели.

Ассоциация бразильских авиакомпаний заявила во вторник, что аэропорт в Порту-Алегри будет закрыт как минимум до конца месяца после того, как река Гуайба вышла из берегов и затопила взлетно-посадочную полосу и ключевые здания.

По словам местных чиновников, река достигла рекордно высокого уровня 5,3 метра. Предыдущий рекорд был установлен в 1941 году и составлял 4,76 метра.

Аэропорт - не единственное крупное здание, которое пришлось закрыть в Порту-Алегри, городе с населением около 1,5 миллиона человек. Поле стадиона "Арена ду Гремиу" также покрыто коричневой грязью.

Ситуация в некоторых районах вокруг города Порту-Алегри еще хуже. Каноас - один из тех, кто сильно пострадал.

Дополнение

Экстремальная погода была вызвана редким сочетанием температуры выше средней, высокой влажности и сильного ветра.

Эксперт по климату Франсиско Элисеу Акино сообщил информационному агентству AFP, что Риу-Гранди-ду-Сул всегда был местом встречи тропических и полярных воздушных масс, но отметил, что "эти взаимодействия усилились с изменением климата".