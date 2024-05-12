Более 300 человек погибли в результате разрушительных наводнений в Афганистане

Внезапные наводнения в Афганистане унесли жизни более 300 человек. Об этом сообщает The Guardian, передает УНН.

Детали

По информации Всемирной продовольственной программы ООН, более 300 человек погибли в результате внезапных наводнений, которые охватили несколько провинций Афганистана.

Сильные дожди, обрушившиеся в пятницу, вызвали бурные реки воды и грязи, которые прошли через деревни и сельскохозяйственные угодья, оставляя за собой разрушения.

Многие люди считаются пропавшими без вести, а спасательные операции осложняются завалами и поврежденными улицами и зданиями. Провинция Баглан понесла наибольшие потери, где по данным Всемирной продовольственной программы погибло довольно значительное количество людей людей людей, а тысячи домов были разрушены или повреждены.

Общее количество жертв остается предметом разногласий между правительством и гуманитарными организациями. Международная организация по миграции ООН заявила о 218 погибших в Баглане, тогда как правительственные источники сообщают о 131 погибшем человеке.

Афганистан, переживший десятилетия войны, становится еще более уязвимым к последствиям изменения климата. Эксперты считают страну одной из самых бедных и наименее подготовленных к вызовам глобального потепления.

Специальный докладчик ООН по правам человека в Афганистане Ричард Беннетт призвал к немедленной помощи, подчеркивая, что эта трагедия является "ярким напоминанием об уязвимости Афганистана к климатическому кризису".

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