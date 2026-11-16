Россия впервые показала наземный запуск ракеты "Бандероль" — эксперты объяснили новую угрозу для Украины

Россия впервые обнародовала видео запуска малогабаритной крылатой ракеты «Дань-Т», также известной как S8000 «Бандероль», с наземной установки. Такой способ запуска может усложнить работу украинской ПВО и позволить врагу проводить более массированные атаки. Об этом сообщает Defence Express, пишет УНН.

Детали

Испытания продемонстрировали во время российских военных учений «Центр-2026». Ранее ракеты этого типа запускали с ударных вертолётов Ми-28НМ, а возможность наземного старта лишь демонстрировали на выставках.

На обнародованных кадрах видно, что ракета использует твердотопливный ускоритель, который обеспечивает начальную скорость и набор высоты.

Почему наземный запуск опаснее для Украины

По оценке аналитиков, наземные установки значительно сложнее обнаружить до момента запуска, чем вертолёты или беспилотники «Орион». Это может сократить время, которое украинская ПВО имеет для подготовки к атаке.

Кроме того, наземные установки дешевле авиационных носителей, поэтому Россия потенциально сможет использовать их в большем количестве.

В то же время запуск с земли несколько уменьшает максимальную дальность полёта ракеты из-за дополнительных затрат топлива.

В настоящее время подтверждённых случаев применения наземных пусковых установок «Бандероль» против Украины нет.

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