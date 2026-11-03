Силы обороны Украины за октябрь уничтожили более 8 тысяч воздушных целей
Киев • УНН
В октябре украинские военные уничтожили более 8 тысяч воздушных целей и обезвредили более 43 тысяч тактических БпЛА. Авиация совершила более 1200 вылетов.
В течение октября 2026 года Силы обороны Украины уничтожили более 8 тысяч воздушных целей и обезвредили более 43 тысяч БпЛА тактического уровня. Об этом сообщают Воздушные силы Вооружённых сил Украины, передаёт УНН.
Детали
В октябре украинские военные уничтожили:
- 14 крылатых ракет Х-101;
- 11 баллистических ракет "Искандер-М/KN-23";
- 12 крылатых ракет "Калибр";
- 7 управляемых авиационных ракет Х-59/69;
- 8 крылатых ракет "Искандер-К";
- 1 противокорабельную ракету "Циркон";
- 143 S8000 "Бандероль”;
- 4455 ударных БпЛА типа Shahed-131/136, Gerbera, дронов-имитаторов
типа "Пародия";
- 2688 ударных БпЛА типа Shahed-238;
- 1104 разведывательных БпЛА;
- 809 БпЛА "Lancet".
Авиацией Воздушных сил в течение октября совершено более 1200 самолётовылетов, в частности более 1100 - на истребительное авиационное прикрытие и около 70 - на огневое поражение и авиационную поддержку войск
Напомним
За сутки Силы обороны уничтожили 2060 российских военнослужащих, 1413 беспилотников и 39 артиллерийских систем. Общие потери российской армии достигли 1 594 830 человек.