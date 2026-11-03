Силы обороны Украины за октябрь уничтожили более 8 тысяч воздушных целей

В течение октября 2026 года Силы обороны Украины уничтожили более 8 тысяч воздушных целей и обезвредили более 43 тысяч БпЛА тактического уровня. Об этом сообщают Воздушные силы Вооружённых сил Украины, передаёт УНН.

Детали

В октябре украинские военные уничтожили:

14 крылатых ракет Х-101;

11 баллистических ракет "Искандер-М/KN-23";

12 крылатых ракет "Калибр";

7 управляемых авиационных ракет Х-59/69;

8 крылатых ракет "Искандер-К";

1 противокорабельную ракету "Циркон";

143 S8000 "Бандероль”;

4455 ударных БпЛА типа Shahed-131/136, Gerbera, дронов-имитаторов типа "Пародия";

2688 ударных БпЛА типа Shahed-238;

1104 разведывательных БпЛА;

809 БпЛА "Lancet".

Авиацией Воздушных сил в течение октября совершено более 1200 самолётовылетов, в частности более 1100 - на истребительное авиационное прикрытие и около 70 - на огневое поражение и авиационную поддержку войск - говорится в сообщении.

Напомним

За сутки Силы обороны уничтожили 2060 российских военнослужащих, 1413 беспилотников и 39 артиллерийских систем. Общие потери российской армии достигли 1 594 830 человек.