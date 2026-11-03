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Силы обороны Украины за октябрь уничтожили более 8 тысяч воздушных целей

Киев • УНН

 • 1204 просмотра

В октябре украинские военные уничтожили более 8 тысяч воздушных целей и обезвредили более 43 тысяч тактических БпЛА. Авиация совершила более 1200 вылетов.

Силы обороны Украины за октябрь уничтожили более 8 тысяч воздушных целей

В течение октября 2026 года Силы обороны Украины уничтожили более 8 тысяч воздушных целей и обезвредили более 43 тысяч БпЛА тактического уровня. Об этом сообщают Воздушные силы Вооружённых сил Украины, передаёт УНН.

Детали

В октябре украинские военные уничтожили:

  • 14 крылатых ракет Х-101;
    • 11 баллистических ракет "Искандер-М/KN-23";
      • 12 крылатых ракет "Калибр";
        • 7 управляемых авиационных ракет Х-59/69;
          • 8 крылатых ракет "Искандер-К";
            • 1 противокорабельную ракету "Циркон";
              • 143 S8000 "Бандероль”;
                • 4455 ударных БпЛА типа Shahed-131/136, Gerbera, дронов-имитаторов типа "Пародия";
                  • 2688 ударных БпЛА типа Shahed-238;
                    • 1104 разведывательных БпЛА;
                      • 809 БпЛА "Lancet".

                        Авиацией Воздушных сил в течение октября совершено более 1200 самолётовылетов, в частности более 1100 - на истребительное авиационное прикрытие и около 70 - на огневое поражение и авиационную поддержку войск

                         - говорится в сообщении.

                        Напомним

                        За сутки Силы обороны уничтожили 2060 российских военнослужащих, 1413 беспилотников и 39 артиллерийских систем. Общие потери российской армии достигли 1 594 830 человек.

                        Алла Киосак

                        Война в УкраинеТехнологии
                        Война в Украине
                        Ланцет (барражирующий боеприпас)
                        Х-101
                        «Калибр» (семейство ракет)
                        Военно-воздушные силы Украины
                        Вооруженные силы Украины
                        Кх-59
                        9К720 Искандер