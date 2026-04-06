Біля узбережжя Італії врятували 32 мігрантів, ще щонайменше 71 людина загинула в морі

Поблизу узбережжя Італії два торговельні судна врятували 32 мігрантів із човна, який прямував з Лівії до Європи у великодні вихідні. За словами тих, хто вижив, ще щонайменше 71 людина загинула під час переправи, повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

За даними рятувальних організацій Mediterranea Saving Humans та Sea-Watch, у морі також знайшли тіла двох загиблих. Усіх врятованих і загиблих передали патрульному катеру італійської берегової охорони, який доставив їх на острів Лампедуза.

За словами тих, хто вижив, спочатку на човні перебували 105 людей. На відео, оприлюдненому Sea-Watch, видно, як кілька людей тримаються за перекинутий помаранчевий човен, поки до них підходить торговельне судно.

Біля грецького острова Мегісті затонув човен прикордонної служби ЄС

Міністерство внутрішніх справ Італії не прокоментувало інцидент, а берегова охорона не надала відповіді на запит журналістів.

Смертельний маршрут через Середземне море

Цьогоріч погодні умови в центральній частині Середземного моря значно ускладнили морські переходи з Північної Африки. Через шторми та сильне хвилювання менше човнів виходить у море, однак для тих, хто все ж намагається дістатися Європи, ризики залишаються надзвичайно високими.

За оцінкою Міжнародної організації з міграції, з початку року в центральному Середземномор’ї загинули щонайменше 683 людини. Це один із найвищих показників смертності на цьому маршруті з 2014 року.

Біля берегів Лівії затонув човен з мігрантами: серед 53 жертв двоє немовлят