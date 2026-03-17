Біля грецького острова Мегісті затонув човен прикордонної служби ЄС

Судно прикордонного агентства ЄС Frontex затонуло у понеділок поблизу грецького острова Мегісті в Егейському морі. Унаслідок інциденту постраждали четверо з п’яти людей, які перебували на борту. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

За даними грецької влади, на човні були четверо громадян Естонії, серед яких посол Естонії в Греції, а також офіцер Грецької берегової охорони, який працював у складі місії Frontex.

Усіх людей витягли з води підрозділи берегової охорони та екіпаж катамарана, що проходив поблизу. Їх доставили до медичного центру на острові Кастелорізо.

Чотирьох поранених згодом евакуювали гелікоптером Super Puma військово-повітряних сил Греції до лікарні на острові Родос.

