Возле греческого острова Мегисти затонула лодка пограничной службы ЕС

Судно пограничного агентства ЕС Frontex затонуло в понедельник у греческого острова Мегисти в Эгейском море. В результате инцидента пострадали четверо из пяти человек, находившихся на борту. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Подробности

По данным греческих властей, на лодке были четверо граждан Эстонии, среди которых посол Эстонии в Греции, а также офицер Греческой береговой охраны, работавший в составе миссии Frontex.

Всех людей вытащили из воды подразделения береговой охраны и экипаж катамарана, проходившего поблизости. Их доставили в медицинский центр на острове Кастелоризо.

Четверо раненых впоследствии были эвакуированы вертолетом Super Puma военно-воздушных сил Греции в больницу на острове Родос.

