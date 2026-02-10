$43.050.09
Гераскевич напомнил миру об убитых РФ атлетах с помощью портретов на шлеме: Зеленский поблагодарил украинского спортсмена
9 февраля, 20:00 • 11507 просмотра
ЕС готовит санкции против портов Грузии и Индонезии за сотрудничество с "теневым флотом" рф - СМИ
9 февраля, 19:32 • 12310 просмотра
Вторник и среда, из-за низких температур, пройдут в сложных графиках - Шмыгаль
9 февраля, 18:49 • 12656 просмотра
Зеленский заявил, что документы по гарантиям безопасности готовы
9 февраля, 18:25 • 12938 просмотра
ЕС готовит ряд вариантов закрепления членства Украины в будущем мирном соглашении - СМИ
Эксклюзив
9 февраля, 16:18 • 14517 просмотра
Киев получил 9 МВт резервных электромощностей: что это дает городу и насколько этого хватит
Эксклюзив
9 февраля, 15:20 • 16539 просмотра
Антидепрессанты без мифов: что это за лекарства, кому они действительно нужны и почему их не стоит бояться
9 февраля, 08:22 • 27647 просмотра
Ближайшая ночь в Украине похоже завершит период "лютой стужи" - синоптик
9 февраля, 07:43 • 44451 просмотра
ЕС готовится к насыщенной дипломатической неделе со встречей лидеров, Федоровым и Зеленским - Politico
8 февраля, 19:59 • 43010 просмотра
Терноватое - наше: украинские военные зачистили от оккупантов село на Запорожском направленииVideo
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

У берегов Ливии затонула лодка с мигрантами: среди 53 жертв двое младенцев

Киев • УНН

 • 8 просмотра

У берегов Ливии затонула лодка с мигрантами, направлявшаяся в Европу. Погибли 53 человека, включая двух младенцев; спасены только две женщины.

У берегов Ливии затонула лодка с мигрантами: среди 53 жертв двое младенцев

Очередная трагедия на центральном средиземноморском маршруте унесла жизни по меньшей мере 53 человек, среди которых были маленькие дети. Международная организация по миграции (МОМ) сообщила о катастрофе надувной лодки, перевозившей африканских мигрантов к берегам Европы. Об этом пишет УНН.

Подробности

Судно с 55 пассажирами на борту отправилось из западного ливийского города Эз-Завия. По данным ООН, примерно через шесть часов после выхода в море лодка начала наполняться водой и перевернулась утром в пятницу к северу от города Зувара. Ливийским властям удалось спасти только двух женщин - гражданок Нигерии. Одна из них сообщила о потере мужа, а другая потеряла в воде двух своих младенцев.

В Нигерии перевернулась лодка: 25 погибших, продолжается поиск пропавших без вести

Агентство ООН по вопросам миграции подчеркнуло, что сети торговли людьми продолжают эксплуатировать уязвимых лиц, получая прибыль от смертельно опасных переправ.

Сети торговли людьми и контрабанды продолжают эксплуатировать мигрантов вдоль центрального средиземноморского маршрута

- отметили в организации.

Использование переполненных резиновых лодок, не приспособленных для открытого моря, остается главной причиной высокой смертности на этом пути.

Трагедия у побережья Гамбии: десятки мигрантов пропали без вести после опрокидывания лодки

В последние годы Ливия стала основным транзитным пунктом для людей, бегущих от войны и бедности в Африке и на Ближнем Востоке. Страна находится в состоянии затяжного хаоса после восстания 2011 года, что создало идеальные условия для деятельности преступных группировок, занимающихся переправкой мигрантов. Отсутствие единого государственного контроля позволяет контрабандистам действовать почти беспрепятственно, отправляя тысячи людей в рискованные путешествия к европейским берегам.

Более 3000 мигрантов погибли в этом году, пытаясь добраться до побережья Испании

Степан Гафтко

Новости Мира
Военное положение
Международная организация по миграции
Организация Объединенных Наций
Нигерия
Ливия
Африка
Европа