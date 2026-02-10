У берегов Ливии затонула лодка с мигрантами: среди 53 жертв двое младенцев
Киев • УНН
У берегов Ливии затонула лодка с мигрантами, направлявшаяся в Европу. Погибли 53 человека, включая двух младенцев; спасены только две женщины.
Очередная трагедия на центральном средиземноморском маршруте унесла жизни по меньшей мере 53 человек, среди которых были маленькие дети. Международная организация по миграции (МОМ) сообщила о катастрофе надувной лодки, перевозившей африканских мигрантов к берегам Европы. Об этом пишет УНН.
Подробности
Судно с 55 пассажирами на борту отправилось из западного ливийского города Эз-Завия. По данным ООН, примерно через шесть часов после выхода в море лодка начала наполняться водой и перевернулась утром в пятницу к северу от города Зувара. Ливийским властям удалось спасти только двух женщин - гражданок Нигерии. Одна из них сообщила о потере мужа, а другая потеряла в воде двух своих младенцев.
Агентство ООН по вопросам миграции подчеркнуло, что сети торговли людьми продолжают эксплуатировать уязвимых лиц, получая прибыль от смертельно опасных переправ.
Использование переполненных резиновых лодок, не приспособленных для открытого моря, остается главной причиной высокой смертности на этом пути.
В последние годы Ливия стала основным транзитным пунктом для людей, бегущих от войны и бедности в Африке и на Ближнем Востоке. Страна находится в состоянии затяжного хаоса после восстания 2011 года, что создало идеальные условия для деятельности преступных группировок, занимающихся переправкой мигрантов. Отсутствие единого государственного контроля позволяет контрабандистам действовать почти беспрепятственно, отправляя тысячи людей в рискованные путешествия к европейским берегам.
