Трагедия у побережья Гамбии: десятки мигрантов пропали без вести после опрокидывания лодки
Киев • УНН
У берегов Гамбии перевернулось судно с более чем 200 мигрантами, по меньшей мере 102 человека спасены, судьба десятков неизвестна. Президент Гамбии Адама Барроу подтвердил гибель семи человек и пообещал расследование.
У берегов Гамбии продолжается масштабная поисково-спасательная операция после того, как в новогоднюю ночь перевернулось судно с более чем 200 мигрантами на борту. По официальным данным, по меньшей мере 102 человека удалось спасти, однако судьба десятков людей остается неизвестной. Об этом сообщает Associated Press, пишет УНН.
Детали
Лодка, направлявшаяся в Европу, потерпела крушение в районе Северного берега вблизи деревни Джинак. Как сообщил президент Гамбии Адама Барроу в эфире государственного телевидения, на данный момент подтверждена гибель семи человек, чьи тела уже извлекли из воды. Судно впоследствии обнаружили на мели.
К спасательным службам присоединились местные рыбаки и волонтеры. В стране активирован Национальный план реагирования на чрезвычайные ситуации. Часть спасенных сейчас находится под наблюдением медиков в критическом состоянии.
Смертоносный маршрут и реакция властей
Атлантический путь, соединяющий Западную Африку с Канарскими островами, считается одним из самых опасных в мире. Только в 2024 году при попытках добраться до Испании этим маршрутом погибло более 10 тысяч человек.
Этот инцидент является болезненным напоминанием об опасном характере нелегальной миграции. Ни одна мечта не стоит потерянной жизни"
Президент пообещал провести полное расследование трагедии и усилить меры по предотвращению нелегальных перевозок людей, подчеркнув необходимость создания безопасных возможностей для молодежи внутри страны.
