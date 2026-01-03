$42.170.00
19:16 • 5156 просмотра
Масштабная перезагрузка государственной власти и судьба Главкома ВСУ: Зеленский дал ответ СМИ
15:51 • 19792 просмотра
Трамп раскрыл планы США по Венесуэле после захвата Мадуро
3 января, 15:04 • 27263 просмотра
В пяти регионах Украины готовят назначение новых руководителей ОВА - Зеленский
3 января, 13:18 • 29589 просмотра
Украина и партнеры согласовали военный документ по поддержке ВСУ
2 января, 16:10 • 49002 просмотра
Украина передала Турции списки военнопленных для верификации и репатриации
2 января, 15:12 • 71167 просмотра
Зеленский объявил о новой должности для главы СВР Иващенко в военной разведке после согласия Буданова возглавить ОПPhoto
2 января, 11:39 • 63854 просмотра
Зеленский предложил Буданову возглавить Офис Президента: назвал задачи нового руководителя ОПPhoto
2 января, 09:17 • 84143 просмотра
Враг не предпринимал попыток выйти за пределы Грабовского: последние несколько дней штурмов не зафиксировано
2 января, 08:34 • 46883 просмотра
Продолжение операции рф по срыву мирных переговоров: в СВР предупредили, что кремль готовит масштабную провокацию с человеческими жертвами
1 января, 13:04 • 74781 просмотра
ГУР инсценировало смерть командира РДК Капустина, получив $500 тысяч от спецслужб рф
Эксклюзивы
«Недоброе» утро: что обязательно нужно знать о похмелье и алкоголе
31 декабря, 20:23 • 233291 просмотра
Какие цвета и фасоны одежды будут самыми популярными в 2026 году?Photo31 декабря, 16:46 • 163372 просмотра
Николас Мадуро
Дональд Трамп
Марко Рубио
Пэм Бонди
Владимир Зеленский
Украина
Венесуэла
Соединённые Штаты
Нью-Йорк
Государственная граница Украины
Трагедия у побережья Гамбии: десятки мигрантов пропали без вести после опрокидывания лодки

Киев • УНН

 • 24 просмотра

У берегов Гамбии перевернулось судно с более чем 200 мигрантами, по меньшей мере 102 человека спасены, судьба десятков неизвестна. Президент Гамбии Адама Барроу подтвердил гибель семи человек и пообещал расследование.

Трагедия у побережья Гамбии: десятки мигрантов пропали без вести после опрокидывания лодки

У берегов Гамбии продолжается масштабная поисково-спасательная операция после того, как в новогоднюю ночь перевернулось судно с более чем 200 мигрантами на борту. По официальным данным, по меньшей мере 102 человека удалось спасти, однако судьба десятков людей остается неизвестной. Об этом сообщает Associated Press, пишет УНН.

Детали

Лодка, направлявшаяся в Европу, потерпела крушение в районе Северного берега вблизи деревни Джинак. Как сообщил президент Гамбии Адама Барроу в эфире государственного телевидения, на данный момент подтверждена гибель семи человек, чьи тела уже извлекли из воды. Судно впоследствии обнаружили на мели.

К спасательным службам присоединились местные рыбаки и волонтеры. В стране активирован Национальный план реагирования на чрезвычайные ситуации. Часть спасенных сейчас находится под наблюдением медиков в критическом состоянии.

Смертоносный маршрут и реакция властей

Атлантический путь, соединяющий Западную Африку с Канарскими островами, считается одним из самых опасных в мире. Только в 2024 году при попытках добраться до Испании этим маршрутом погибло более 10 тысяч человек.

Этот инцидент является болезненным напоминанием об опасном характере нелегальной миграции. Ни одна мечта не стоит потерянной жизни" 

– заявил Адама Барроу.

Президент пообещал провести полное расследование трагедии и усилить меры по предотвращению нелегальных перевозок людей, подчеркнув необходимость создания безопасных возможностей для молодежи внутри страны.

Степан Гафтко

