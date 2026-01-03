Трагедія біля узбережжя Гамбії: десятки мігрантів зникли безвісти після перекидання човна
Київ • УНН
Біля берегів Гамбії перекинулося судно з понад 200 мігрантами, щонайменше 102 особи врятовано, доля десятків невідома. Президент Гамбії Адама Барроу підтвердив загибель семи осіб та пообіцяв розслідування.
Біля берегів Гамбії триває масштабна пошуково-рятувальна операція після того, як у новорічну ніч перекинулося судно з понад 200 мігрантами на борту. За офіційними даними, щонайменше 102 особи вдалося врятувати, проте доля десятків людей залишається невідомою. Про це повідомляє Associated Press, пише УНН.
Деталі
Човен, що прямував до Європи, зазнав аварії в районі Північного берега поблизу села Джинак. Як повідомив президент Гамбії Адама Барроу в ефірі державного телебачення, наразі підтверджено загибель семи осіб, чиї тіла вже вилучили з води. Судно згодом виявили на мілині.
До рятувальних служб приєдналися місцеві рибалки та волонтери. В країні активовано Національний план реагування на надзвичайні ситуації. Частина врятованих наразі перебуває під наглядом медиків у критичному стані.
Смертоносний маршрут та реакція влади
Атлантичний шлях, що з'єднує Західну Африку з Канарськими островами, вважається одним із найнебезпечніших у світі. Лише у 2024 році під час спроб дістатися Іспанії цим маршрутом загинуло понад 10 тисяч людей.
Цей інцидент є болючим нагадуванням про небезпечний характер нелегальної міграції. Жодна мрія не варта втраченого життя"
Президент пообіцяв провести повне розслідування трагедії та посилити заходи щодо запобігання нелегальним перевезенням людей, наголосивши на необхідності створення безпечних можливостей для молоді всередині країни.
