272 просмотра
Зеленский рассказал, кто, кроме него, будет на встрече с Трампом
3236 просмотра
Последствия удара по Киеву: один человек погиб, число раненых возросло до 27 – ГСЧСPhoto
27 декабря, 06:01 • 19330 просмотра
Белый дом обнародовал детали предстоящей встречи Трампа и Зеленского в США
26 декабря, 18:17 • 28990 просмотра
Зеленский готов вынести мирный план на референдум при условии прекращения огня на 60 дней - СМИ
26 декабря, 16:30 • 66673 просмотра
Что приготовить на Новый год 2026: идеи блюд для праздничного столаPhoto
26 декабря, 13:36 • 42392 просмотра
Соглашение между Украиной и США почти готово, его подписание зависит от встречи с Трампом - Зеленский
26 декабря, 12:21 • 44250 просмотра
Начато расследование: Силы обороны проверяют видео, якобы снятое в штабе украинского подразделения в Гуляйполе
Эксклюзив
26 декабря, 11:18 • 60489 просмотра
Финансовые цели без стресса: финтех-эксперт рассказала, как выстроить систему накоплений, которая будет работать долгосрочно
26 декабря, 10:40 • 29439 просмотра
В Украине на фоне снегопада произошло более 400 ДТП, из них в Киеве - 45, есть погибшие и травмированные
26 декабря, 10:39 • 23019 просмотра
Украина завершила сбор урожая: 57,6 млн тонн зерновых и 17,3 млн тонн масличных
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Лодка затонула у острова Комодо: четверо испанцев пропали без вести

Киев • УНН

 • 4 просмотра

Туристическое судно с 11 людьми на борту затонуло у острова Падар в Индонезии. Четверо членов испанской семьи считаются пропавшими без вести, семеро спасены.

Лодка затонула у острова Комодо: четверо испанцев пропали без вести
Фото: AP

В Индонезии продолжается масштабная поисково-спасательная операция после ночной аварии туристического судна вблизи острова Падар. На борту находилось 11 человек, четверо из которых – семья граждан Испании – сейчас считаются пропавшими без вести. Об этом сообщает Associated Press, пишет УНН.

Детали

Инцидент произошел в пятницу вечером во время перехода между островами Комодо и Падар. По данным поисково-спасательного управления Маумере, у лодки отказал двигатель, после чего она затонула. На борту находились шестеро испанских туристов, четверо членов экипажа и местный гид.

К настоящему времени удалось спасти семерых человек: троих подобрало проходившее мимо судно, еще четверых нашли спасатели. Всех выживших доставили в город Лабуан-Баджо для оказания медицинской помощи.

Ход поисковых работ

Пропавшими остаются муж, жена и двое их детей. Ночная операция была осложнена полной темнотой и штормом с волнами высотой до 2,5 метров. В субботу утром, после улучшения погодных условий, спасатели активизировали поиски.

К операции привлекли жесткие надувные лодки, специализированные спасательные суда, а также местных рыбаков. Национальный парк Комодо является популярным туристическим объектом ЮНЕСКО, однако сильные течения и внезапные изменения погоды в этом районе часто создают опасность для мореплавания.

Степан Гафтко

