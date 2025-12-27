Лодка затонула у острова Комодо: четверо испанцев пропали без вести
Киев • УНН
Туристическое судно с 11 людьми на борту затонуло у острова Падар в Индонезии. Четверо членов испанской семьи считаются пропавшими без вести, семеро спасены.
В Индонезии продолжается масштабная поисково-спасательная операция после ночной аварии туристического судна вблизи острова Падар. На борту находилось 11 человек, четверо из которых – семья граждан Испании – сейчас считаются пропавшими без вести. Об этом сообщает Associated Press, пишет УНН.
Детали
Инцидент произошел в пятницу вечером во время перехода между островами Комодо и Падар. По данным поисково-спасательного управления Маумере, у лодки отказал двигатель, после чего она затонула. На борту находились шестеро испанских туристов, четверо членов экипажа и местный гид.
К настоящему времени удалось спасти семерых человек: троих подобрало проходившее мимо судно, еще четверых нашли спасатели. Всех выживших доставили в город Лабуан-Баджо для оказания медицинской помощи.
Ход поисковых работ
Пропавшими остаются муж, жена и двое их детей. Ночная операция была осложнена полной темнотой и штормом с волнами высотой до 2,5 метров. В субботу утром, после улучшения погодных условий, спасатели активизировали поиски.
К операции привлекли жесткие надувные лодки, специализированные спасательные суда, а также местных рыбаков. Национальный парк Комодо является популярным туристическим объектом ЮНЕСКО, однако сильные течения и внезапные изменения погоды в этом районе часто создают опасность для мореплавания.
