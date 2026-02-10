$43.050.09
Біля берегів Лівії затонув човен з мігрантами: серед 53 жертв двоє немовлят

Київ • УНН

 • 456 перегляди

Біля берегів Лівії затонув човен з мігрантами, що прямував до Європи. Загинуло 53 людини, включаючи двох немовлят; врятовано лише двох жінок.

Біля берегів Лівії затонув човен з мігрантами: серед 53 жертв двоє немовлят

Чергова трагедія на центральному середземноморському маршруті забрала життя щонайменше 53 людей, серед яких були маленькі діти. Міжнародна організація з міграції (МОМ) повідомила про катастрофу надувного човна, що перевозив африканських мігрантів до берегів Європи. Про це пише УНН.

Деталі

Судно з 55 пасажирами на борту вирушило із західного лівійського міста Ез-Завайя. За даними ООН, приблизно через шість годин після виходу в море човен почав наповнюватися водою і перекинувся вранці в п’ятницю на північ від міста Зувара. Лівійській владі вдалося врятувати лише двох жінок - громадянок Нігерії. Одна з них повідомила про втрату чоловіка, а інша втратила у воді двох своїх немовлят.

У Нігерії перекинувся човен: 25 загиблих, триває пошук зниклих безвісти05.01.26, 00:20 • 3520 переглядiв

Агентство ООН з питань міграції підкреслило, що мережі торгівлі людьми продовжують експлуатувати вразливих осіб, отримуючи прибуток від смертельно небезпечних переправ.

Мережі торгівлі людьми та контрабанди продовжують експлуатувати мігрантів вздовж центрального середземноморського маршруту

- зазначили в організації.

Використання переповнених гумових човнів, які не пристосовані для відкритого моря, залишається головною причиною високої смертності на цьому шляху.

Трагедія біля узбережжя Гамбії: десятки мігрантів зникли безвісти після перекидання човна03.01.26, 23:39 • 4176 переглядiв

Останніми роками Лівія стала основним транзитним пунктом для людей, які тікають від війни та бідності в Африці та на Близькому Сході. Країна перебуває у стані затяжного хаосу після повстання 2011 року, що створило ідеальні умови для діяльності злочинних угруповань, які займаються переправленням мігрантів. Відсутність єдиного державного контролю дозволяє контрабандистам діяти майже безперешкодно, відправляючи тисячі людей у ризиковані подорожі до європейських берегів.

Понад 3000 мігрантів загинули цьогоріч, намагаючись дістатися узбережжя Іспанії 30.12.25, 07:02 • 12393 перегляди

Степан Гафтко

Новини Світу
Воєнний стан
Міжнародна організація з міграції
Організація Об'єднаних Націй
Нігерія
Лівія
Африка
Європа