Біля берегів Лівії затонув човен з мігрантами: серед 53 жертв двоє немовлят
Київ • УНН
Біля берегів Лівії затонув човен з мігрантами, що прямував до Європи. Загинуло 53 людини, включаючи двох немовлят; врятовано лише двох жінок.
Чергова трагедія на центральному середземноморському маршруті забрала життя щонайменше 53 людей, серед яких були маленькі діти. Міжнародна організація з міграції (МОМ) повідомила про катастрофу надувного човна, що перевозив африканських мігрантів до берегів Європи. Про це пише УНН.
Деталі
Судно з 55 пасажирами на борту вирушило із західного лівійського міста Ез-Завайя. За даними ООН, приблизно через шість годин після виходу в море човен почав наповнюватися водою і перекинувся вранці в п’ятницю на північ від міста Зувара. Лівійській владі вдалося врятувати лише двох жінок - громадянок Нігерії. Одна з них повідомила про втрату чоловіка, а інша втратила у воді двох своїх немовлят.
Агентство ООН з питань міграції підкреслило, що мережі торгівлі людьми продовжують експлуатувати вразливих осіб, отримуючи прибуток від смертельно небезпечних переправ.
Мережі торгівлі людьми та контрабанди продовжують експлуатувати мігрантів вздовж центрального середземноморського маршруту
Використання переповнених гумових човнів, які не пристосовані для відкритого моря, залишається головною причиною високої смертності на цьому шляху.
Останніми роками Лівія стала основним транзитним пунктом для людей, які тікають від війни та бідності в Африці та на Близькому Сході. Країна перебуває у стані затяжного хаосу після повстання 2011 року, що створило ідеальні умови для діяльності злочинних угруповань, які займаються переправленням мігрантів. Відсутність єдиного державного контролю дозволяє контрабандистам діяти майже безперешкодно, відправляючи тисячі людей у ризиковані подорожі до європейських берегів.
