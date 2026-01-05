У Нігерії перекинувся човен: 25 загиблих, триває пошук зниклих безвісти
Київ • УНН
Щонайменше 25 людей загинули внаслідок аварії пасажирського човна на річці Йобе в Нігерії. З 52 пасажирів 13 врятовано, 14 зникли безвісти.
25 людей загинули внаслідок аварії пасажирського човна на річці Йобе в штаті Йобе на півночі Нігерії. Трагедія сталася поблизу міста Гарбі, коли судно, на борту якого перебувало 52 пасажири, перекинулося посеред маршруту. Про це повідомляє Associated Press, пише УНН.
Деталі
За даними Агентства з надзвичайних ситуацій штату Йобе, 13 осіб вдалося врятувати, наразі вони отримують медичну допомогу. Доля ще 14 пасажирів залишається невідомою. До пошуково-рятувальних робіт залучені служби безпеки, професійні рятувальники та місцеві волонтери.
Серед пасажирів були місцеві жителі, які поверталися з ринку, а також фермери та рибалки. Точні причини інциденту наразі встановлюються.
Проблема безпеки на воді в регіоні
Аварії на водному транспорті в Нігерії є поширеним явищем через зношеність суден, відсутність рятувальних засобів та нехтування правилами безпеки. У багатьох віддалених районах країни човни залишаються єдиним доступним засобом пересування через критичний стан дорожньої інфраструктури.
Це вже не перша масова трагедія на воді в країні: лише у вересні минулого року внаслідок схожого інциденту загинуло 30 осіб, а в липні - ще 25 пасажирів.
