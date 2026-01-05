У Нігерії перекинувся човен: 25 загиблих, триває пошук зниклих безвісти

$42.170.00
49.550.00
ukenru
4 січня, 15:52 • 12813 перегляди
"Прізвища - по завершенню формальних процедур": Зеленський анонсував призначення голів п'яти ОДА найближчим часом
4 січня, 15:39 • 20629 перегляди
Зеленський призначив тимчасовим очільником Держприкордонслужби першого заступника Вавринюка
4 січня, 11:20 • 44357 перегляди
В Україну йде циклон: синоптик розповіла, де очікувати сніг та дощ 5 січняPhoto
4 січня, 09:34 • 30809 перегляди
Виробляють засоби зв’язку, РЕБ та мікроелектроніку: Україна запровадила санкції проти компаній з рф
4 січня, 02:44 • 43606 перегляди
Віцепрезидентка Венесуели Делсі Родрігес очолила країну після арешту Мадуро
3 січня, 19:16 • 52415 перегляди
Масштабне перезавантаження державної влади і доля Головкома ЗСУ: Зеленський дав відповідь ЗМІ
3 січня, 15:51 • 58029 перегляди
Трамп розкрив плани США щодо Венесуели після захоплення Мадуро
3 січня, 15:04 • 55722 перегляди
У п’яти регіонах України готують призначення нових керівників ОВА - Зеленський
3 січня, 13:18 • 51033 перегляди
Україна та партнери погодили військовий документ щодо підтримки ЗСУ
2 січня, 16:10 • 66171 перегляди
Україна передала Туреччині списки військовополонених для верифікації та репатріації
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−4°
2м/с
93%
748мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Зеленський анонсував призначення нового очільника Держприкордонслужби незабаром4 січня, 13:19 • 17555 перегляди
ОПЕК+ погодилася підтримувати стабільний видобуток нафти попри розбіжності між членами4 січня, 13:35 • 13494 перегляди
кадиров з'явився на публіці з тростиною після повідомлень про його госпіталізацію4 січня, 13:58 • 21496 перегляди
Даміано Давід з Måneskin та Дав Кемерон оголосили про заручиниPhoto4 січня, 15:02 • 12027 перегляди
"Аватар: Вогонь і попіл" зібрав мільярд доларів у світовому прокатіVideo17:30 • 10828 перегляди
Публікації
Від казино до лікарні: хто і як побудував одеську приватну клініку Odrex2 січня, 09:26 • 94829 перегляди
Як поводитись на водоймах взимку та що робити якщо опинились у крижаній воді: у поліції дали поради1 січня, 17:58 • 113508 перегляди
Бронювання у 2026 році: якою має бути зарплата у працівника для відстрочки1 січня, 11:39 • 123008 перегляди
“Не добрий” ранок: що обов’язково треба знати про похмілля та алкоголь
Ексклюзив
31 грудня, 20:23 • 259070 перегляди
Які кольори та фасони одягу будуть найпопулярнішими у 2026 році Photo31 грудня, 16:46 • 195046 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Ніколас Мадуро
Марко Рубіо
Ігор Клименко
Актуальні місця
Сполучені Штати Америки
Україна
Венесуела
Іран
Державний кордон України
Реклама
УНН Lite
"Аватар: Вогонь і попіл" зібрав мільярд доларів у світовому прокатіVideo17:30 • 10870 перегляди
Ді Капріо не зміг прибути на кінофестиваль через обмеження на польоти на тлі операції США у Венесуелі16:22 • 10218 перегляди
Даміано Давід з Måneskin та Дав Кемерон оголосили про заручиниPhoto4 січня, 15:02 • 12054 перегляди
Репера Дрейка звинуватили у використанні ботоферм та відмиванні грошей через онлайн-казино3 січня, 22:58 • 23413 перегляди
Більше не можна покладатися на власні очі, щоб визначити, що реально: керівник Instagram порушив питання ШІ для фотоVideo1 січня, 12:15 • 70760 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Фільм
The Hill
The New York Times

У Нігерії перекинувся човен: 25 загиблих, триває пошук зниклих безвісти

Київ • УНН

 • 16 перегляди

Щонайменше 25 людей загинули внаслідок аварії пасажирського човна на річці Йобе в Нігерії. З 52 пасажирів 13 врятовано, 14 зникли безвісти.

У Нігерії перекинувся човен: 25 загиблих, триває пошук зниклих безвісти
Фото: AP

25 людей загинули внаслідок аварії пасажирського човна на річці Йобе в штаті Йобе на півночі Нігерії. Трагедія сталася поблизу міста Гарбі, коли судно, на борту якого перебувало 52 пасажири, перекинулося посеред маршруту. Про це повідомляє Associated Press, пише УНН.

Деталі

За даними Агентства з надзвичайних ситуацій штату Йобе, 13 осіб вдалося врятувати, наразі вони отримують медичну допомогу. Доля ще 14 пасажирів залишається невідомою. До пошуково-рятувальних робіт залучені служби безпеки, професійні рятувальники та місцеві волонтери.

Біля берегів Греції знайшли човен з мертвими мігрантами: подробиці07.12.25, 08:15 • 10922 перегляди

Серед пасажирів були місцеві жителі, які поверталися з ринку, а також фермери та рибалки. Точні причини інциденту наразі встановлюються.

Проблема безпеки на воді в регіоні

Аварії на водному транспорті в Нігерії є поширеним явищем через зношеність суден, відсутність рятувальних засобів та нехтування правилами безпеки. У багатьох віддалених районах країни човни залишаються єдиним доступним засобом пересування через критичний стан дорожньої інфраструктури.

Це вже не перша масова трагедія на воді в країні: лише у вересні минулого року внаслідок схожого інциденту загинуло 30 осіб, а в липні - ще 25 пасажирів. 

Трагедія біля узбережжя Гамбії: десятки мігрантів зникли безвісти після перекидання човна03.01.26, 23:39 • 3760 переглядiв

Степан Гафтко

Новини Світу
Село
Ассошіейтед Прес
благодійність
Нігерія