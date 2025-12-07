Біля берегів Греції знайшли човен з мертвими мігрантами: подробиці

Увечері 6 грудня берегова охорона Греції виявила тіла 17 мігрантів неподалік острова Крит, а ще двох людей вдалося врятувати з напівзатонулого човна. Про це інформує видання The New York Times, пердає УНН.

Деталі

Про катастрофу сповістило турецьке вантажне судно, яке помітила напівзатоплений човен приблизно за 30 морських миль від південно-західного узбережжя Криту.

Зазначається, що до пошуково-рятувальної операції були залучені два судна берегової охорони, рятувальний гелікоптер, судно та літак Європейського агентства прикордонної і берегової охорони (Frontex), а також три цивільні судна.

Коли рятувальники прибули на місце, вони виявили, що більшість мігрантів загинули. Операцію із вилучення тіл завершили в суботу ввечері.

У Міністерстві морських справ не стали коментувати повідомлення державних медіа про те, що мігранти нібито загинули від переохолодження, а не потонули, зауваживши, що точну причину встановить коронер. Там зазначили, що встановити країну походження буде складно, адже в затопленому човні не знайшли жодних документів чи гаманців.

Туреччина планує стіну на кордоні з Грецією для запобігання нелегальній міграції

Катастрофа сталася на тлі посилення заходів Греції щодо міграції: уряд влітку заморозив розгляд заяв про здобуття притулку через різке зростання прибулих із Лівії.

У вересні було прийнято закон, який передбачає тюремне ув'язнення для шукачів притулку, які залишаються в країні після відхилення їхніх прохань.

Міністр міграції Греції Танос Плевріс повідомив, що після рішучих заходів кількість мігрантів, які прибували на острів з Лівії, скоротилася майже на 50%. Утім, останніми днями цей показник почав зростати.

Нагадаємо

Раніше повідомлялося, що ряд країн Європи отримають додаткову підтримку від ЄС для подолання зростаючого міграційного навантаження. Новий механізм запрацює після набуття чинності пакту ЄС про міграцію та притулок у середині 2026 року.

