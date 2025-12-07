Біля берегів Греції знайшли човен з мертвими мігрантами: подробиці

$42.180.00
49.230.00
ukenru
6 грудня, 20:45 • 27163 перегляди
Зеленський мав складну розмову з представниками Трампа щодо територій - Axios
6 грудня, 09:02 • 35173 перегляди
Жодна модель гарантій безпеки для України неможлива без ЗСУ: Сирський записав відеозверненняVideo
6 грудня, 07:49 • 44765 перегляди
рф завдала масованого ракетно-дронового удару по енергетиці у 8 областях, є знеструмлення - Міненерго
6 грудня, 04:00 • 43482 перегляди
Україна відзначає День Збройних сил: історія становлення та сучасні традиціїPhoto
5 грудня, 18:15 • 50348 перегляди
Переговори США та України щодо "мирного плану Трампа" продовжаться у суботу, ймовірно і протягом всіх вихідних – Axios
5 грудня, 15:45 • 51922 перегляди
У Києві засяяла головна ялинка країни: чим її прикрасилиPhoto
5 грудня, 14:41 • 38266 перегляди
Святий Миколай уже прибув в Україну - прикордонникиPhoto
5 грудня, 11:17 • 77251 перегляди
Лавина трагедій: чому власники клініки Odrex не співпрацюють зі слідством?
5 грудня, 08:37 • 42417 перегляди
МВФ назвав додаткові умови для нової програми з Україною на додачу до Бюджету-2026
Ексклюзив
5 грудня, 07:29 • 38425 перегляди
Інфаркт, згущення крові та діабет: чому енергетики небезпечні для підлітків
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+2°
2м/с
93%
755мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Окупанти на Донеччині влаштували каральні рейди через "незаконні підключення до води"6 грудня, 20:16 • 4814 перегляди
росія атакувала Новгород-Сіверський: пошкоджені будинки, відділок поліції, медколедж, загинула людина6 грудня, 21:02 • 3694 перегляди
Орбан відправляє делегацію до москви для підготовки до завершення війни в Україні6 грудня, 21:24 • 11828 перегляди
За добу зафіксовано понад 150 зіткнень на фронті: найактивніші бої на шести напрямках6 грудня, 21:48 • 3310 перегляди
Глава МЗС Польщі відправив Ілона Маска на Марс Photo01:07 • 2814 перегляди
Публікації
Як обрати легальну ялинку: правоохоронці дали поради6 грудня, 12:23 • 33428 перегляди
Жива, штучна чи в горщику: фахівці розповіли, яка ялинка найекологічніша5 грудня, 17:32 • 43480 перегляди
День Святого Миколая: традиції, звичаї та заборони5 грудня, 11:30 • 57525 перегляди
Лавина трагедій: чому власники клініки Odrex не співпрацюють зі слідством?5 грудня, 11:17 • 77248 перегляди
Звільнення Магамедрасулова з-під варти не означає виправдання: у чому звинувачують детектива НАБУ та що може бути далі5 грудня, 06:30 • 66885 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Віктор Орбан
Ілон Маск
Рустем Умєров
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Державний кордон України
Польща
Німеччина
Реклама
УНН Lite
Netflix оголосив, що купує Warner Bros. та HBO5 грудня, 12:40 • 33248 перегляди
Трамп змінив архітекторів для бальної зали Білого дому5 грудня, 06:50 • 42046 перегляди
Pantone назвав колір 2026 року: вперше обрано відтінок білогоVideo4 грудня, 14:10 • 43625 перегляди
Парубій, НАБУ, "лабубу" і не лише: Google назвав найпопулярніші запити українців у 2025 році4 грудня, 08:53 • 57608 перегляди
"Для миру": Гегсет заявив, що влаштував би з Трампом, Зеленським і путіним вечерю з "російською заправкою" у меню3 грудня, 09:06 • 55947 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
The Guardian
Опалення
Бук (ЗРК)

Біля берегів Греції знайшли човен з мертвими мігрантами: подробиці

Київ • УНН

 • 14 перегляди

Берегова охорона Греції виявила тіла 17 мігрантів неподалік острова Крит, ще двох людей вдалося врятувати з напівзатонулого човна. Катастрофа сталася на тлі посилення заходів Греції щодо міграції.

Біля берегів Греції знайшли човен з мертвими мігрантами: подробиці

Увечері 6 грудня берегова охорона Греції виявила тіла 17 мігрантів неподалік острова Крит, а ще двох людей вдалося врятувати з напівзатонулого човна. Про це інформує видання The New York Times, пердає УНН.

Деталі

Про катастрофу сповістило турецьке вантажне судно, яке помітила напівзатоплений човен приблизно за 30 морських миль від південно-західного узбережжя Криту.

Зазначається, що до пошуково-рятувальної операції були залучені два судна берегової охорони, рятувальний гелікоптер, судно та літак Європейського агентства прикордонної і берегової охорони (Frontex), а також три цивільні судна.

Біля Мальти перекинувся човен з мігрантами, врятовано 11 осіб, один загиблий та близько 20 зниклих безвісти17.10.25, 22:01 • 3082 перегляди

Коли рятувальники прибули на місце, вони виявили, що більшість мігрантів загинули. Операцію із вилучення тіл завершили в суботу ввечері.

У Міністерстві морських справ не стали коментувати повідомлення державних медіа про те, що мігранти нібито загинули від переохолодження, а не потонули, зауваживши, що точну причину встановить коронер. Там зазначили, що встановити країну походження буде складно, адже в затопленому човні не знайшли жодних документів чи гаманців.

Туреччина планує стіну на кордоні з Грецією для запобігання нелегальній міграції05.03.25, 18:07 • 19655 переглядiв

Катастрофа сталася на тлі посилення заходів Греції щодо міграції: уряд влітку заморозив розгляд заяв про здобуття притулку через різке зростання прибулих із Лівії.

У вересні було прийнято закон, який передбачає тюремне ув'язнення для шукачів притулку, які залишаються в країні після відхилення їхніх прохань.

Міністр міграції Греції Танос Плевріс повідомив, що після рішучих заходів кількість мігрантів, які прибували на острів з Лівії, скоротилася майже на 50%. Утім, останніми днями цей показник почав зростати.

Нагадаємо

Раніше повідомлялося, що ряд країн Європи отримають додаткову підтримку від ЄС для подолання зростаючого міграційного навантаження. Новий механізм запрацює після набуття чинності пакту ЄС про міграцію та притулок у середині 2026 року.

Біля берегів Греції затонув човен з мігрантами: загинуло щонайменше 4 людей – Reuters07.10.25, 14:14 • 3499 переглядiв

Віта Зеленецька

Новини Світу
The New York Times
Лівія
Європейський Союз
Греція