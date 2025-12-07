У берегов Греции нашли лодку с мертвыми мигрантами: подробности
Киев • УНН
Береговая охрана Греции обнаружила тела 17 мигрантов недалеко от острова Крит, еще двух человек удалось спасти из полузатонувшей лодки. Катастрофа произошла на фоне усиления мер Греции по миграции.
Вечером 6 декабря береговая охрана Греции обнаружила тела 17 мигрантов недалеко от острова Крит, а еще двух человек удалось спасти из полузатонувшей лодки. Об этом сообщает издание The New York Times, передает УНН.
Подробности
О катастрофе сообщило турецкое грузовое судно, которое заметило полузатопленную лодку примерно в 30 морских милях от юго-западного побережья Крита.
Отмечается, что к поисково-спасательной операции были привлечены два судна береговой охраны, спасательный вертолет, судно и самолет Европейского агентства пограничной и береговой охраны (Frontex), а также три гражданских судна.
У Мальты перевернулась лодка с мигрантами, спасены 11 человек, один погибший и около 20 пропавших без вести17.10.25, 22:01 • 3082 просмотра
Когда спасатели прибыли на место, они обнаружили, что большинство мигрантов погибли. Операция по извлечению тел завершилась в субботу вечером.
В Министерстве морских дел не стали комментировать сообщения государственных медиа о том, что мигранты якобы погибли от переохлаждения, а не утонули, отметив, что точную причину установит коронер. Там отметили, что установить страну происхождения будет сложно, ведь в затопленной лодке не нашли никаких документов или кошельков.
Турция планирует стену на границе с Грецией для предотвращения нелегальной миграции05.03.25, 18:07 • 19655 просмотров
Катастрофа произошла на фоне усиления мер Греции по миграции: правительство летом заморозило рассмотрение заявлений о получении убежища из-за резкого роста прибывших из Ливии.
В сентябре был принят закон, предусматривающий тюремное заключение для просителей убежища, которые остаются в стране после отклонения их прошений.
Министр миграции Греции Танос Плеврис сообщил, что после решительных мер количество мигрантов, прибывавших на остров из Ливии, сократилось почти на 50%. Впрочем, в последние дни этот показатель начал расти.
Напомним
Ранее сообщалось, что ряд стран Европы получат дополнительную поддержку от ЕС для преодоления растущей миграционной нагрузки. Новый механизм заработает после вступления в силу пакта ЕС о миграции и убежище в середине 2026 года.
У берегов Греции затонула лодка с мигрантами: погибли по меньшей мере 4 человека – Reuters07.10.25, 14:14 • 3499 просмотров