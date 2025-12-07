У берегов Греции нашли лодку с мертвыми мигрантами: подробности

$42.180.00
49.230.00
ukenru
6 декабря, 20:45 • 27162 просмотра
Зеленский имел сложный разговор с представителями Трампа по территориям - Axios
6 декабря, 09:02 • 35173 просмотра
Ни одна модель гарантий безопасности для Украины невозможна без ВСУ: Сырский записал видеообращениеVideo
6 декабря, 07:49 • 44765 просмотра
рф нанесла массированный ракетно-дроновый удар по энергетике в 8 областях, есть обесточивание - Минэнерго
6 декабря, 04:00 • 43482 просмотра
Украина отмечает День Вооруженных сил: история становления и современные традицииPhoto
5 декабря, 18:15 • 50348 просмотра
Переговоры США и Украины по «мирному плану Трампа» продолжатся в субботу, вероятно, и в течение всех выходных – Axios
5 декабря, 15:45 • 51922 просмотра
В Киеве засияла главная елка страны: чем ее украсилиPhoto
5 декабря, 14:41 • 38265 просмотра
Святой Николай уже прибыл в Украину - пограничникиPhoto
5 декабря, 11:17 • 77249 просмотра
Лавина трагедий: почему владельцы клиники Odrex не сотрудничают со следствием?
5 декабря, 08:37 • 42414 просмотра
МВФ назвал дополнительные условия для новой программы с Украиной в дополнение к Бюджету-2026
Эксклюзив
5 декабря, 07:29 • 38423 просмотра
Инфаркт, сгущение крови и диабет: почему энергетики опасны для подростков
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+2°
2м/с
93%
755мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Оккупанты в Донецкой области устроили карательные рейды из-за "незаконных подключений к воде"6 декабря, 20:16 • 4814 просмотра
Россия атаковала Новгород-Северский: повреждены дома, отделение полиции, медколледж, погиб человек6 декабря, 21:02 • 3694 просмотра
Орбан отправляет делегацию в москву для подготовки к завершению войны в Украине6 декабря, 21:24 • 11828 просмотра
За сутки зафиксировано более 150 столкновений на фронте: самые активные бои на шести направлениях6 декабря, 21:48 • 3310 просмотра
Глава МИД Польши отправил Илона Маска на МарсPhoto01:07 • 2816 просмотра
публикации
Как выбрать легальную елку: правоохранители дали советы6 декабря, 12:23 • 33427 просмотра
Живая, искусственная или в горшке: специалисты рассказали, какая елка самая экологичная5 декабря, 17:32 • 43479 просмотра
День Святого Николая: традиции, обычаи и запреты5 декабря, 11:30 • 57524 просмотра
Лавина трагедий: почему владельцы клиники Odrex не сотрудничают со следствием?5 декабря, 11:17 • 77246 просмотра
Освобождение Магамедрасулова из-под стражи не означает оправдания: в чем обвиняют детектива НАБУ и что может быть дальше5 декабря, 06:30 • 66884 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Виктор Орбан
Илон Маск
Рустем Умеров
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Государственная граница Украины
Польша
Германия
Реклама
УНН Lite
Netflix объявил о покупке Warner Bros. и HBO5 декабря, 12:40 • 33245 просмотра
Трамп сменил архитекторов для бального зала Белого дома5 декабря, 06:50 • 42043 просмотра
Pantone назвал цвет 2026 года: впервые выбран оттенок белогоVideo4 декабря, 14:10 • 43622 просмотра
Парубий, НАБУ, "лабубу" и не только: Google назвал самые популярные запросы украинцев в 2025 году4 декабря, 08:53 • 57605 просмотра
"Для мира": Хегсет заявил, что устроил бы с Трампом, Зеленским и путиным ужин с "российской заправкой" в меню3 декабря, 09:06 • 55945 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Хранитель
Отопление
ЗРК Бук

У берегов Греции нашли лодку с мертвыми мигрантами: подробности

Киев • УНН

 • 6 просмотра

Береговая охрана Греции обнаружила тела 17 мигрантов недалеко от острова Крит, еще двух человек удалось спасти из полузатонувшей лодки. Катастрофа произошла на фоне усиления мер Греции по миграции.

У берегов Греции нашли лодку с мертвыми мигрантами: подробности

Вечером 6 декабря береговая охрана Греции обнаружила тела 17 мигрантов недалеко от острова Крит, а еще двух человек удалось спасти из полузатонувшей лодки. Об этом сообщает издание The New York Times, передает УНН.

Подробности

О катастрофе сообщило турецкое грузовое судно, которое заметило полузатопленную лодку примерно в 30 морских милях от юго-западного побережья Крита.

Отмечается, что к поисково-спасательной операции были привлечены два судна береговой охраны, спасательный вертолет, судно и самолет Европейского агентства пограничной и береговой охраны (Frontex), а также три гражданских судна.

У Мальты перевернулась лодка с мигрантами, спасены 11 человек, один погибший и около 20 пропавших без вести17.10.25, 22:01 • 3082 просмотра

Когда спасатели прибыли на место, они обнаружили, что большинство мигрантов погибли. Операция по извлечению тел завершилась в субботу вечером.

В Министерстве морских дел не стали комментировать сообщения государственных медиа о том, что мигранты якобы погибли от переохлаждения, а не утонули, отметив, что точную причину установит коронер. Там отметили, что установить страну происхождения будет сложно, ведь в затопленной лодке не нашли никаких документов или кошельков.

Турция планирует стену на границе с Грецией для предотвращения нелегальной миграции05.03.25, 18:07 • 19655 просмотров

Катастрофа произошла на фоне усиления мер Греции по миграции: правительство летом заморозило рассмотрение заявлений о получении убежища из-за резкого роста прибывших из Ливии.

В сентябре был принят закон, предусматривающий тюремное заключение для просителей убежища, которые остаются в стране после отклонения их прошений.

Министр миграции Греции Танос Плеврис сообщил, что после решительных мер количество мигрантов, прибывавших на остров из Ливии, сократилось почти на 50%. Впрочем, в последние дни этот показатель начал расти.

Напомним

Ранее сообщалось, что ряд стран Европы получат дополнительную поддержку от ЕС для преодоления растущей миграционной нагрузки. Новый механизм заработает после вступления в силу пакта ЕС о миграции и убежище в середине 2026 года.

У берегов Греции затонула лодка с мигрантами: погибли по меньшей мере 4 человека – Reuters07.10.25, 14:14 • 3499 просмотров

Вита Зеленецкая

Новости Мира
The New York Times
Ливия
Европейский Союз
Греция