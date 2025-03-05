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Турция планирует стену на границе с Грецией для предотвращения нелегальной миграции

Киев • УНН

 • 19507 просмотра

В 2025 году Турция начнет строительство 8,5-километровой стены на границе с Грецией для борьбы с нелегальной миграцией. Общая длина пограничной стены может достигнуть 200 километров.

Турция планирует стену на границе с Грецией для предотвращения нелегальной миграции

Губернатор провинции Эдирне, расположенной на северо-западе Турции, Юнус Сезер объявил, что 8,5-километровая часть масштабной заграждения будет построена в 2025 году.

Передает УНН со ссылкой на Nərgiz TV и Sözcü Gazetesi.

Детали

Турция планирует строительство стены на границе с Грецией, чтобы предотвратить нелегальный въезд в ЕС: первые 8,5 километров стены будут установлены в 2025 году, обещает губернатор турецкой провинции Эдирне Юнус Сезер. Провинция граничит с государствами-членами ЕС - Грецией и Болгарией.

Также говорится о том, что вдоль сухопутной границы между Турцией и Грецией, длиной около 200 километров, будут построены дополнительные участки стены.  

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Комментарий

В этом году мы впервые примем меры по обеспечению физической безопасности на нашей западной границе. Стены и ограждения будут построены на линии границы. Как вы знаете, были только патрульные дороги. Патрульные дороги были завершены, и был проведен тендер на строительство физических ограждений и стен, как на восточной границе. Мы впервые примем меры по обеспечению физической безопасности на западной границе

- заявил Юнус Сезер

Добавим

В 2016 году между Турцией и ЕС было подписано соглашение о существенном сокращении количества беженцев, которые въезжают в ЕС через Турцию. 

Дополнение

Представитель партии Cumhuriyet Halk Partisi (Республиканская народная партия - РНП) Ахмет Баран Язган заявил, что Турция является страной НАТО и что ей нет необходимости строить стену на границе с Грецией, а главная цель - не допустить проникновения беженцев в Европу.

Конечно, должна быть демаркационная точка для определения и защиты границ нашей страны, но в такой стене нет необходимости. Нормальное положение Турции с ее европейскими соседями не похоже на положение Мексики и Америки. 

- отметил представитель РНП.

Напомним

Дональд Трамп заявил, что США должны меньше беспокоиться о Путине и больше о нелегальных мигрантах. Он предупредил о угрозе "бандитов и наркобаронов" для страны, сравнивая ситуацию с Европой.

США приостановили рассмотрение иммиграционных заявок от украинцев по программам Байдена - СМИ19.02.25, 09:27 • 55377 просмотров

Игорь Тележников

Игорь Тележников

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