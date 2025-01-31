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В Украине "накрыли" схему нелегальной переправки мигрантов за $3000

В Украине "накрыли" схему нелегальной переправки мигрантов за $3000

Киев  •  УНН

 • 4605 просмотра

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Разоблачена группа, которая организовала канал нелегальной миграции из Латинской Америки и Средней Азии. Злоумышленники заработали 2,5 млн грн, помогая иностранцам получить визы по поддельным документам.

Правоохранители перекрыли канал незаконной перевозки граждан Латинской Америки и Средней Азии в Украину, сообщили в Национальной полиции в пятницу, пишет УНН.

Детали

По данным полиции, злоумышленники за три тысячи долларов помогали незаконным мигрантам попасть в Украину, куда иностранцы ехали, чтобы иметь возможность дальнейшего выезда в ЕС. Для каждого "клиента" готовили пакет фальшивых документов, среди которых были поддельные приглашения на работу от фиктивных предприятий, которые служили основанием для получения визы.

Оперативники миграционной полиции установили, что по этой схеме дельцы способствовали попаданию в страну по меньшей мере 20 человек, а сами заработали более 2,5 миллиона гривен.

Полицейские идентифицировали всех участников схемы, в частности организатора из Одесской области, ее дочь, сожителя и одного из "клиентов". Они координировали новых желающих незаконно пересечь границу, оформляли документы и собирали оплату.

Во время обысков изъяты паспорта, документы, мобильные телефоны, банковские карты и печати. Всем четырем фигурантам объявлено подозрение по ч. 3 ст. 332 УКУ (организация незаконной переправки лиц через государственную границу Украины группой лиц из корыстных побуждений). Им грозит до 9 лет заключения с конфискацией имущества.

Напомним

На Днепропетровщине иностранцы через фиктивные браки с украинками пытались получить гражданство.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Криминал и ЧП
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