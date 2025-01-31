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В Україні "накрили" схему нелегального переправлення мігрантів за $3000

Київ • УНН

 • 24470 перегляди

Викрито групу, яка організувала канал нелегальної міграції з Латинської Америки та Середньої Азії. Зловмисники заробили 2,5 млн грн, допомагаючи іноземцям отримати візи за підробленими документами.

Правоохоронці перекрили канал незаконного перевезення громадян Латинської Америки та Середньої Азії в Україну, повідомили у Національній поліції у п'ятницю, пише УНН.

Деталі

За даними поліції, зловмисники за три тисячі доларів допомагали незаконним мігрантам потрапити в Україну, куди іноземці їхали, щоб мати можливість подальшого виїзду до ЄС. Для кожного "клієнта" готували пакет фальшивих документів, серед яких були підроблені запрошення на роботу від фіктивних підприємств, що слугували підставою для отримання візи.

Оперативники міграційної поліції встановили, що за цією схемою ділки сприяли потраплянню в країну щонайменше 20 осіб, а самі заробили понад 2,5 мільйона гривень.

Поліцейські ідентифікували всіх учасників схеми, зокрема організаторку з Одещини, її доньку, співмешканця та одного з "клієнтів". Вони координували нових охочих незаконно перетнути кордон, оформлювали документи та збирали оплату.

Під час обшуків вилучено паспорти, документи, мобільні телефони, банківські картки та печатки. Усім чотирьом фігурантам оголошено підозру за ч. 3 ст. 332 ККУ (організація незаконного переправлення осіб через державний кордон України групою осіб з корисливих мотивів). Їм загрожує до 9 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо

На Дніпропетровщині іноземці через фіктивні шлюби з українками намагалися отримати громадянство.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

Кримінал та НП
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