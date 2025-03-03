Трамп заявив, що США слід менше турбуватися про путіна, а більше про нелегальних мігрантів
Київ • УНН
Дональд Трамп заявив, що США повинні менше турбуватися про путіна і більше про нелегальних мігрантів. Він попередив про загрозу "бандитів та наркобаронів" для країни, порівнюючи ситуацію з Європою.
Президент США Дональд Трамп заявив, що Сполученим Штатам варто менше перейматися про російського диктатора володимира путіна, а більше зосередитися на питанні нелегальних мігрантів, пише УНН.
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"Нам слід менше турбуватися про путіна і більше турбуватися про банди мігрантів-ґвалтівників, наркобаронів, убивць і людей з психіатричних закладів, які проникають до нашої країни. Щоб ми не закінчили так само, як Європа!" - написав Трамп у своїй соцмережі Truth Social.
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