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Трамп планує зустріч для обговорення варіантів політики для України - NYT

Київ • УНН

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Трамп планує зустріч з радниками нацбезпеки для обговорення варіантів щодо України. Серед можливих рішень - призупинення військової допомоги, включаючи поставки, схвалені адміністрацією Байдена.

Трамп планує зустріч для обговорення варіантів політики для України - NYT

Президент США Дональд Трамп сьогодні планує зустріч з головними помічниками з нацбезпеки для обговорення варіантів політики для України, серед можливих рішень - призупинення військової допомоги, включаючи поставки, схвалені адміністрацією Джо Байдена, з посиланням на джерело повідомляє The New York Times, пише УНН.

Деталі

У Вашингтоні, як повідомив представник адміністрації Трампа, Трамп "зустрінеться в понеділок зі своїми головними помічниками з питань національної безпеки, включаючи держсекретаря Марко Рубіо та міністра оборони Піта Гегсета, щоб розглянути та, можливо, вжити заходів щодо низки політичних варіантів для України".

"Вони включають призупинення або скасування американської військової допомоги Україні, включаючи останні поставки боєприпасів і обладнання, дозволених і оплачених під час адміністрації Байдена", сказав чиновник.

Зеленський подякував США, Трампу, Конгресу та американському народу за підтримку: "Попри жорсткий діалог, ми залишаємося стратегічними партнерами"01.03.25, 13:53 • 38468 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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