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На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський
9 квітня, 17:29 • 38460 перегляди

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Зеленський подякував США, Трампу, Конгресу та американському народу за підтримку: "Попри жорсткий діалог, ми залишаємося стратегічними партнерами"

Київ • УНН

 • 38468 перегляди

Президент України подякував США за життєво важливу підтримку під час війни. Зеленський наголосив на стратегічному партнерстві та важливості чесного діалогу між країнами.

Зеленський подякував США, Трампу, Конгресу та американському народу за підтримку: "Попри жорсткий діалог, ми залишаємося стратегічними партнерами"

Президент України Володимир Зеленський висловив вдячність США за підтримку, наголосивши, що "попри жорсткий діалог, ми залишаємося стратегічними партнерами", про що Глава держави написав у суботу у X, пише УНН.

Ми дуже вдячні Сполученим Штатам за всю підтримку. Я вдячний президенту Трампу, Конгресу за їх двопартійну підтримку та американському народу. Українці завжди цінували цю підтримку, особливо протягом цих трьох років повномасштабного вторгнення

- наголосив Зеленський.

Допомога Америки, зауважив Президент України, "була життєво важливою для того, щоб допомогти нам вижити, і я хочу це визнати".

Попри жорсткий діалог, ми залишаємося стратегічними партнерами. Але нам потрібно бути чесними та відвертими один з одним, щоб справді зрозуміти наші спільні цілі. Для нас вкрай важливо мати підтримку президента Трампа. Він хоче закінчити війну, але ніхто не хоче миру більше, ніж ми. Ми ті, хто живе цією війною в Україні. Це боротьба за нашу свободу, за наше виживання

- підкреслив Зеленський.

Про угоду про копалини і гарантії безпеки

Ми готові підписати угоду про корисні копалини, і це буде перший крок до гарантій безпеки. Але цього недостатньо, і нам потрібно більше, ніж просто це. Припинення вогню без гарантій безпеки небезпечне для України. Ми воюємо 3 роки, і українці повинні знати, що Америка на нашому боці

- наголосив Зеленський.

Президент зауважив, що "не може змінити позицію України щодо росії". "росіяни нас вбивають. росія - ворог, і це реальність, з якою ми стикаємося. Україна хоче миру, але він має бути справедливим і міцним. Для цього нам потрібно бути сильними за столом переговорів. Мир можливий лише тоді, коли ми знаємо, що маємо гарантії безпеки, коли наша армія сильна, а наші партнери з нами", - підкреслив Глава держави.

"Ми хочемо миру. Ось чому я приїхав до Сполучених Штатів і відвідав президента Трампа. Угода щодо корисних копалин - лише перший крок до гарантій безпеки та наближення до миру. Ситуація у нас важка, але ми не можемо просто припинити боротьбу і не мати гарантій, що путін завтра не повернеться", - зазначив Зеленський.

"Без підтримки США буде важко. Але ми не можемо втратити ні волю, ні свободу, ні людей. Ми бачили, як росіяни приходили в наші домівки і вбивали багато людей. Ніхто не хоче чергової хвилі окупації. Якщо нас не можуть прийняти до НАТО, нам потрібна чітка структура гарантій безпеки від наших союзників у США", - написав Президент.

З його слів, "Європа готова до непередбачених ситуацій і фінансування нашої великої армії". "Нам також потрібна роль США у визначенні гарантій безпеки - яких саме, в якому обсязі та коли. Коли ці гарантії будуть, ми зможемо говорити з росією, Європою та США про дипломатію. Сама по собі війна - це надто довго, і ми не маємо достатньо зброї, щоб повністю їх витіснити", - вказав він.

"Коли хтось говорить про втрати, кожне життя має значення. росія вторглася в наші домівки, вбила наших людей і намагалася стерти нас. Це стосується не лише територій чи чисельності - йдеться про реальні життя. Ось що нам треба, щоб всі зрозуміли", - наголосив Глава держави.

Про підтримку США

"Я хочу, щоб США твердіше стояли на нашому боці. Це не просто війна між нашими двома країнами; росія принесла цю війну на нашу територію і в наші домівки. Вони неправі, бо не поважають нашої територіальної цілісності", - вказав Зеленський.

Як заявив Президент, "усі українці хочуть почути сильну позицію США на нашому боці". "Зрозуміло, що США можуть шукати діалогу з путіним. Але США завжди говорили про "мир через силу". І разом ми можемо зробити рішучі кроки проти путіна", - зазначив він.

"Наші відносини з американським президентом - це більше, ніж просто два лідери; це історичний і міцний зв’язок між нашими народами. Тому я завжди починаю зі слів вдячності нашого народу американському народу. Американський народ допоміг врятувати наш народ. Люди та права людини на першому місці. Ми справді вдячні. Ми хочемо тільки міцних відносин з Америкою, і я дуже сподіваюся, що вони у нас будуть", - підсумував Зеленський.

Контекст

Між Президентом Володимиром Зеленським та Дональдом Трампом виникла напружена перепалка під час зустрічі у Білому домі в Овальному кабінеті. 

Згодом Трамп написав у Truth Social, що Зеленський нібито не готовий до миру, і додав, що український лідер може повернутися, коли буде готовий до миру. 

Зеленський достроково покинув Білий дім після перепалки з Трампом.

Телеканал CNN із посиланням на джерело повідомив, що угоду про рідкісноземельні мінерали між США та Україною не було підписано в п'ятницю після зустрічі між Трампом і Зеленським.

Згодом Президент Зеленський зробив першу заяву після несподіваного завершення зустрічі, подякувавши Америці, за підтримку, за цей візит. Подякував Президенту, Конгресу та американському народу. Зеленський наголосив, що Україні потрібен справедливий і тривалий мир, "і ми працюємо саме для цього".

Трамп висунув умову Зеленському для відновлення переговорів зі США01.03.25, 00:28 • 68078 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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