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Зеленский поблагодарил США, Трамп, Конгресс и американский народ за поддержку: "Несмотря на жесткий диалог, мы остаемся стратегическими партнерами"

Киев • УНН

 • 38461 просмотра

Президент Украины поблагодарил США за жизненно важную поддержку во время войны. Зеленский подчеркнул стратегическое партнерство и важность честного диалога между странами.

Зеленский поблагодарил США, Трамп, Конгресс и американский народ за поддержку: "Несмотря на жесткий диалог, мы остаемся стратегическими партнерами"

Президент Украины Владимир Зеленский выразил благодарность США за поддержку, подчеркнув, что "несмотря на жесткий диалог, мы остаемся стратегическими партнерами", о чем Глава государства написал в субботу в X, пишет УНН.

Мы очень благодарны Соединенным Штатам за всю поддержку. Я благодарен президенту Трампу, Конгрессу за их двухпартийную поддержку и американскому народу. Украинцы всегда ценили эту поддержку, особенно в течение этих трех лет полномасштабного вторжения

- подчеркнул Зеленский.

Помощь Америки, отметил Президент Украины, "была жизненно важной для того, чтобы помочь нам выжить, и я хочу это признать".

Несмотря на жесткий диалог, мы остаемся стратегическими партнерами. Но нам нужно быть честными и откровенными друг с другом, чтобы по-настоящему понять наши общие цели. Для нас крайне важно иметь поддержку президента Трампа. Он хочет закончить войну, но никто не хочет мира больше, чем мы. Мы те, кто живет этой войной в Украине. Это борьба за нашу свободу, за наше выживание

- подчеркнул Зеленский.

О соглашении о полезных ископаемых и гарантиях безопасности

Мы готовы подписать соглашение о полезных ископаемых, и это будет первый шаг к гарантиям безопасности. Но этого недостаточно, и нам нужно больше, чем просто это. Прекращение огня без гарантий безопасности опасно для Украины. Мы воюем 3 года, и украинцы должны знать, что Америка на нашей стороне

- подчеркнул Зеленский.

Президент отметил, что "не может изменить позицию Украины в отношении россии". "россияне убивают нас. россия - враг, и это реальность, с которой мы сталкиваемся. Украина хочет мира, но он должен быть справедливым и прочным. Для этого нам нужно быть сильными за столом переговоров. Мир возможен только тогда, когда мы знаем, что имеем гарантии безопасности, когда наша армия сильна, а наши партнеры с нами", - подчеркнул Глава государства.

"Мы хотим мира. Вот почему я приехал в Соединенные Штаты и встретился с президентом Трампом. Соглашение о полезных ископаемых - это только первый шаг к гарантиям безопасности и приближению к миру. Ситуация у нас тяжелая, но мы не можем просто прекратить борьбу и не иметь гарантий, что путин завтра не вернется", - отметил Зеленский.

"Без поддержки США будет трудно. Но мы не можем потерять ни волю, ни свободу, ни людей. Мы видели, как россияне приходили в наши дома и убивали много людей. Никто не хочет очередной волны оккупации. Если нас не могут принять в НАТО, нам нужна четкая структура гарантий безопасности от наших союзников в США", - написал Президент.

По его словам, "Европа готова к непредвиденным ситуациям и к помощи в финансировании нашей большой армии". "Нам также нужна роль США в определении гарантий безопасности - каких именно, в каком объеме и когда. Когда эти гарантии будут, мы сможем говорить с россией, Европой и США о дипломатии. Сама по себе война - это слишком долго, и у нас недостаточно оружия, чтобы полностью их вытеснить", - указал он.

"Когда кто-то говорит о потерях, каждая жизнь имеет значение. россия вторглась в наши дома, убила наших людей и пыталась стереть нас. Это касается не только территорий или численности - речь идет о реальных жизнях. Вот что нам нужно, чтобы все поняли", - подчеркнул Глава государства.

О поддержке США

"Я хочу, чтобы США твердо стояли на нашей стороне. Это не просто война между нашими двумя странами; россия принесла эту войну на нашу территорию и в наши дома. Они неправы, потому что не уважают нашу территориальную целостность", - указал Зеленский.

Как заявил Президент, "все украинцы хотят услышать сильную позицию США на нашей стороне". "Понятно, что США могут искать диалога с путиным. Но США всегда говорили о "мире через силу". И вместе мы можем предпринять решительные шаги против путина", - отметил он.

"Наши отношения с американским президентом - это больше, чем просто два лидера; это историческая и прочная связь между нашими народами. Поэтому я всегда начинаю со слов благодарности нашего народа американскому народу. Американский народ помог спасти наш народ. Люди и права человека на первом месте. Мы действительно благодарны. Мы хотим только прочных отношений с Америкой, и я очень надеюсь, что они у нас будут", - подытожил Зеленский.

Контекст

Между Президентом Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом возникла напряженная перепалка во время встречи в Белом доме в Овальном кабинете. 

Позже Трамп написал в Truth Social, что Зеленский якобы не готов к миру, и добавил, что украинский лидер может вернуться, когда будет готов к миру. 

Зеленский досрочно покинул Белый дом после перепалки с Трампом.

Телеканал CNN со ссылкой на источник сообщил, что соглашение о редкоземельных минералах между США и Украиной не было подписано в пятницу после встречи между Трампом и Зеленским.

Позже Президент Зеленский сделал первое заявление после неожиданного завершения встречи, поблагодарив Америку, за поддержку, за этот визит. Поблагодарил президента Трампа, Конгресс и американский народ. Зеленский подчеркнул, что Украине нужен справедливый и длительный мир, "и мы работаем именно для этого".

Трамп выдвинул условие Зеленскому для возобновления переговоров с США01.03.25, 00:28 • 68078 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Войнаполитика
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