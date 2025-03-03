Трамп планирует встречу для обсуждения вариантов политики для Украины - NYT
Киев • УНН
Трамп планирует встречу с советниками нацбезопасности для обсуждения вариантов по Украине. Среди возможных решений - приостановление военной помощи, включая поставки, одобренные администрацией Байдена.
Президент США Дональд Трамп сегодня планирует встречу с главными помощниками по нацбезопасности для обсуждения вариантов политики для Украины, среди возможных решений - приостановление военной помощи, включая поставки, одобренные администрацией Джо Байдена, со ссылкой на источник сообщает The New York Times, пишет УНН.
Детали
В Вашингтоне, как сообщил представитель администрации Трампа, Трамп "встретится в понедельник со своими главными помощниками по вопросам национальной безопасности, включая госсекретаря Марко Рубио и министра обороны Пита Хегсета, чтобы рассмотреть и, возможно, принять меры по ряду политических вариантов для Украины".
"Они включают приостановление или отмену американской военной помощи Украине, включая последние поставки боеприпасов и оборудования, разрешенных и оплаченных во время администрации Байдена", сказал чиновник.
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