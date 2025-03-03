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У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский
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Трамп заявил, что США следует меньше беспокоиться о путине, а больше о нелегальных мигрантах

Киев • УНН

 • 36820 просмотра

Дональд Трамп заявил, что США должны меньше беспокоиться о путине и больше о нелегальных мигрантах. Он предупредил об угрозе «бандитов и наркобаронов» для страны, сравнивая ситуацию с Европой.

Трамп заявил, что США следует меньше беспокоиться о путине, а больше о нелегальных мигрантах

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенным Штатам стоит меньше беспокоиться о российском диктаторе владимире путине, а больше сосредоточиться на вопросе нелегальных мигрантов, пишет УНН.

Детали

"Нам следует меньше беспокоиться о путине и больше беспокоиться о бандах мигрантов-насильников, наркобаронов, убийц и людей из психиатрических учреждений, которые проникают в нашу страну. Чтобы мы не закончили так же, как Европа!" - написал Трамп в своей соцсети Truth Social.

Трамп планирует встречу для обсуждения вариантов политики для Украины - NYT03.03.25, 08:29 • 40688 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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