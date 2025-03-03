Трамп заявил, что США следует меньше беспокоиться о путине, а больше о нелегальных мигрантах
Киев • УНН
Дональд Трамп заявил, что США должны меньше беспокоиться о путине и больше о нелегальных мигрантах. Он предупредил об угрозе «бандитов и наркобаронов» для страны, сравнивая ситуацию с Европой.
Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенным Штатам стоит меньше беспокоиться о российском диктаторе владимире путине, а больше сосредоточиться на вопросе нелегальных мигрантов, пишет УНН.
Детали
"Нам следует меньше беспокоиться о путине и больше беспокоиться о бандах мигрантов-насильников, наркобаронов, убийц и людей из психиатрических учреждений, которые проникают в нашу страну. Чтобы мы не закончили так же, как Европа!" - написал Трамп в своей соцсети Truth Social.
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